Wall Street startet positiv in die neue Woche trotz neuer Zollankündigungen von Trump

Nach einem jüngsten Rückgang startete Wall Street positiv in die neue Börsenwoche. Trotz neuer Zollankündigungen durch Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Der Dow Jones Industrial, S&P 500 und der Nasdaq 100 zeigten leichte Gewinne. Anleger reagierten auf die neuen Zollmaßnahmen mit Interesse an Unternehmen, die davon profitieren könnten. McDonald's zeigte sich mit einem Umsatzwachstum und einem Gewinnanstieg zufrieden. Die Aktie von Springworks Therapeutics stieg stark an, nachdem es Gerüchte über eine Übernahme durch Merck KGaA gab. Rockwell Automation und Mobileye verzeichneten ebenfalls starke Zuwächse.

New York (dpa-AFX) - Wall Street hat die neue Börsen woche positiv eröffnet, trotz neuer Zoll ankündigungen von Donald Trump . Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,30 Prozent auf 44.435,98 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,0 Prozent verloren hatte. Der breit gefächerte S&P 500 gewann am Montag 0,67 Prozent auf 6.066,15 Zähler.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,28 Prozent auf 21.766,82 Punkte zu. Anleger zeigten sich in den Vereinigten Staaten vor allem an den Unternehmen interessiert, die von den neuen US-Zollmaßnahmen profitieren könnten. Die Aktien des Aluminiumherstellers Alcoa stiegen um 2,9 Prozent, die Papiere von Nucor um 6,5 Prozent und die von Cleveland-Cliffs knapp 20 Prozent. Zu den Top-Gewinnern im Dow zählte McDonald's mit einem Anstieg des Aktienkurses um 4,7 Prozent. Der Umsatz der Fastfood-Kette übertraf im vierten Quartal die durchschnittliche Analystenschätzung. Das operative Ergebnis legte um zwei Prozent zu. McDonald's verdiente gut zwei Milliarden Dollar, das Ein Prozent weniger als im Vorjahr. Die Aktien von Springworks Therapeutics reagierten mit einem Kurssprung von rund 37 Prozent auf Spekulationen über eine Übernahme durch Merck KGaA. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach sich der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Kauf des US-Biotech-Unternehmens befinde. Rockwell Automation gewann 14 Prozent, nachdem der Hersteller von Automatisierungslösungen für die industrielle Produktion mit seinem rückläufigen Gewinn im ersten Geschäftsquartal den Konsens übertroffen hatte. Dagegen büßten die Titel von On Semiconductor 7,4 Prozent ein. Der Quartalsumsatz des Halbleiterkonzerns fiel niedriger als vom Markt erwartet aus. Der Fahrdienstvermittler Lyft plant die Einführung vollständig autonomer Robotaxis. Der Start ist für das Jahr 2026 in Dallas vorgesehen und soll zunächst auf andere US-Städte ausgeweitet werden. Die Fahrzeuge sollen von der Technologie des israelischen Fahrerassistenz-Spezialisten Mobileye angetrieben werden. Die Lyft-Aktien gewannen 4,3 Prozent und jene von Mobileye 16 Prozent





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wall Street Börsen Aktien Donald Trump Zoll Mcdonald's Merck Kgaa Rockwell Automation Mobileye

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Präsident Donald Trump: Weitere Zollankündigung zu Beginn der WocheUS-Präsident Donald Trump hat weitere Zollankündigungen in der kommenden Woche in Aussicht gestellt.

Weiterlesen »

Trump schockt mit Zollankündigungen - DAX steigt weiterDer deutsche Aktienmarkt hat am Montag neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump gut weggesteckt. Der DAX stieg dank Rückenwind von der Wall Street um 0,59 Prozent auf 21.915,30 Punkte. Im Fokus standen die Aktien von Siemens und Qiagen.

Weiterlesen »

Wall Street schließt uneinheitlich - Experten erwarten Trump-ReaktionenDie Wall Street schloss am Dienstag uneinheitlich. Die US-Erzeugerpreise stiegen im Dezember etwas langsamer als erwartet, was am Markt neue Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed schürte. Experten erwarten jedoch, dass die Marktteilnehmer die ersten Schritte des neuen US-Präsidenten Donald Trump nach seinem Amtsantritt am 20. Januar abwarten werden.

Weiterlesen »

Wall Street erlebt Aufwind vor Trump-BeginnDie Wall Street erlebt an ihrem ersten Tag mit Präsident Donald Trump einen Aufwärtstrend, angeführt von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten und optimistischen Wachstumsprognose des IWF für die US-Wirtschaft. Positive US-Konjunkturdaten, die baugenehmigte und Industrieproduktion über die Erwartungen hinaus stiegen, tragen ebenfalls zur guten Stimmung bei.

Weiterlesen »

TRUMP und Wall Street Pepe schreiben Meme Coin Geschichte - Wo jetzt noch einsteigen?Anzeige / Werbung Noch vor einem Jahr hätte man wohl kaum glauben können, was sich aktuell am Kryptomarkt abspielt. Zwar hätten die meisten geglaubt, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigen

Weiterlesen »

Donald Trump vereidigt - Wall Street geschlossenDonald Trump wurde heute in den USA als 47. Präsident vereidigt. Heute ist auch der Martin-Luther-King-Jr.-Tag, daher findet an der Wall Street keine Kassasitzung statt. Der Text enthält außerdem Informationen über einen Broker für Aktien, ETFs und CFDs und gibt einen Ausblick auf den neuen Handelstag.

Weiterlesen »