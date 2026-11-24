Wall Street: US-Futures nach Tech-Verlusten schwächer – Inflationsdaten im Visier

im regulären Handel infolge von Abgaben im Technologiesektor nachgegeben hatten. Vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, von denen sich Marktteilnehmer neue Hinweise auf den Zinskurs der Federal Reserve erhoffen, hielten sich die Anleger spürbar zurück.

Sichern Sie sich erstklassige Börseneinblicke mit InvestingPro – jetzt mit 55 % Rabatt Die Schwäche bei den Futures spiegelte die anhaltende Vorsicht gegenüber hoch bewerteten Technologie- und KI-Titeln wider. Diese waren zwar der wesentliche Treiber der Kursrallye an der Wall Street, erweisen sich angesichts ambitionierter Bewertungen und Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben jedoch zunehmend als anfällig für Gewinnmitnahmen.

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Der Rücksetzer folgte auf den spektakulären Aufschwung vom Montag, der durch die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze von Nvidia befeuert worden war. Die Nvidia-Aktie war zu Wochenbeginn um 31,5 % emporgeschnellt, was die Marktkapitalisierung des Chipherstellers um fast 1 Billion Dollar anwachsen ließ. Am Dienstag drehte das Papier jedoch kräftig ins Minus, da Marktteilnehmer Gewinne realisierten. Der NASDAQ Composite verbuchte ein Minus von 1,5 %, und der S&P 500 fiel um 0,5 %.

Der Dow Jones konnte hingegen um 0,9 % zulegen – ein klares Signal für eine Umschichtung weg von Technologieaktien hin zu traditionelleren und defensiven Marktsegmenten.fiel derweil unter seinen Emissionspreis von 83 $, was die Skepsis hinsichtlich der Risikobereitschaft der Anleger bei hoch bewerteten KI-Firmen weiter verstärkte. Der Stimmungsumschwung erfolgte, nachdem der technologielastige NASDAQ am Montag mit einem Plus von fast 7 % seinen stärksten Tagesgewinn seit mehreren Jahren erzielt hatte.

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Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich nun auf den am Mittwoch anstehenden PCE-Kernpreisindex. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Federal Reserve und stellt die letzte wichtige Orientierungsmarke zur Preisentwicklung vor dem Zinsentscheid im Dezember dar.

Flankiert werden die Daten von der vorläufigen BIP-Schätzung für das dritte Quartal, den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie den Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben.derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf der Dezembersitzung der Fed ein. Für einen weiteren Zinsschritt im Januar sehen Händler die Wahrscheinlichkeit bei 64 %.

John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, betonte unterdessen, die hartnäckige Inflation spreche weiterhin für eine straffere Geldpolitik. Dies untermauerte die Befürchtung der Anleger, dass die Fremdkapitalkosten länger auf hohem Niveau verharren könnten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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