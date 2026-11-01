Wandel von Eindhoven: Von Lichtstadt zu Design-Hochburg in den Niederlanden

Eindhoven entwickelt sich vom alten Philips-Standort zur führenden Design- und Hightech-Region Europas. Entdecken Sie Strijp-S, die Design Week und das neue Stadtimage.

Eindhoven, lange Zeit untrennbar mit dem Namen Philips verbunden und als Lichtstadt bekannt, hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Nach dem Rückzug der Konzernzentrale nach Amsterdam vor etwa dreißig Jahren und der Schließung zahlreicher Fabriken drohte der Stadt der wirtschaftliche Niedergang. Doch statt des erwarteten Lichtausfalls erlebte Eindhoven eine unerwartete Renaissance, die den Übergang von der klassischen Glühbirnenproduktion zur modernen Hightech- und Designmetropole markiert.

Neue Identität durch Design und Kreativwirtschaft

Heute wird Eindhoven oft als Prototyp der neuen, modernen Niederlande beschrieben, wie Erik van Gerwen von der Stiftung Eindhoven 365 betont. Wer im traditionalistischen Sinn nach Grachten, Tulpenfeldern oder jahrhundertealten Giebelhäusern sucht, wird hier leider enttäuscht. Stattdessen bietet die Stadt ein spannungsgeladenes urbanes Umfeld, das sich durch Innovation und kreatives Schaffen auszeichnet. Diese Transformation ist keine bloße Imagekampagne, sondern wird durch konkrete wirtschaftliche und touristische Entwicklungen untermauert. Die Stadt boomt nicht nur wirtschaftlich, sondern zieht auch zunehmend Besucher aus dem In- und Ausland an.

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Die neue Identität der Stadt wurde durch Pioniere geprägt, die alten industriellen Strukturen neues Leben einhauchten. Start-ups und Kreative zogen in die leerstehenden Fabrikkomplexe ein. Die massiven Beton- und Stahlkolosse wurden teilweise in moderne Studentenwohnungen und attraktive Lofts umgewandelt. Internationale Architekten haben spektakuläre Wohntürme errichtet, während gleichzeitig alte Arbeiterviertel saniert wurden. Die renommierte Design Academy hat Eindhoven zu einem Top-Zentrum für Design gemacht, wobei die jährliche Dutch Design Week mit über 2.600 Ausstellern eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Europa ist.

Brainport als europäisches Silicon Valley

Neben dem Designsektor hat sich Eindhoven auch im Bereich der Hightech-Industrie etabliert. Der weltweit führende Maschinenhersteller für Mikrochips mit Sitz im benachbarten Veldhoven am westlichen Stadtrand von Eindhoven fungiert als Magnetscheibe für andere Technologiekonzerne. In der technologie- und innovationsorientierten Wirtschaftsregion, die als Brainport bekannt ist, haben sich bereits rund 5.000 Unternehmen angesiedelt. Die Region wird gelegentlich sogar als das Silicon Valley Europas bezeichnet.

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Rik Verhalle, Architekt und Stadtführer, hebt die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen als die eigentliche Kraft der Stadt hervor. Diese Synergieeffekte zeigen sich nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im kulturellen Bereich. So ist für Eindhoven geplant, zwischen 2032 und 2034 eine Dependance des berühmten Amsterdamer Rijksmuseums zu eröffnen, was den Status der Stadt als kulturelles Zentrum weiter festigen wird.

Revitalisierung des Industrieerbes Strijp-S

Ein zentrales Beispiel für diesen Wandel ist das Viertel Strijp-S. Jahrzehntelang war dieses Areal als verbotene Zone für die Öffentlichkeit markiert, da es sich um das erste Fabrikgelände von Philips handelte, das ab den späten 1910er-Jahren errichtet wurde. Hier wurden ursprünglich Glühbirnen produziert und Radios montiert. Heute ist Strijp-S das soziale und kulturelle Herz der Stadt, ein Ort, an dem gewohnt, gearbeitet, gekauft und gegessen wird.

Die historische Werkshalle, die rund 300 Meter lang ist, wird heute von beeindruckenden Hochhäusern gesäumt. Dazu gehört der Trudo-Turm des italienischen Architekten Stefano Boeri, dessen mit Bäumen bepflanzte Balkone den Eindruck eines vertikalen Waldes erwecken. Interessanterweise handelt es sich bei diesem Projekt um sozialen Wohnungsbau. Auch der berühmte niederländische Designer Piet Hein Eek hat in der ehemaligen Keramikwerkstatt von Philips eine eigene kreative Welt aufgebaut, die als Prototyp für die Verbindung von Design und Industrieerbe gilt.

Kunst im öffentlichen Raum und Metamorphose

Um der grauen Tristheit der Industrie zu begegnen, nutzte Eindhoven düstere Tunnel und öde Betonmauern, um sie in Open-Air-Galerien umzuwandeln. Stadtführer empfehlen gerne Radtouren entlang der Werke von Straßenkünstlern, die gigantische Blumen an Fassaden oder riesige Steckdosen in Grasflächen darstellen. Ein besonderer Hotspot sind die Silly Walks in einem Fahrrad- und Fußgängertunnel nahe dem Hauptbahnhof, der mit Abbildungen des britischen Komikers John Cleese aus dem Monty-Python-Sketch geschmückt ist.

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Auch das Gebäude der Weißen Dame, das in den 1920er-Jahren im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet wurde, steht exemplarisch für diese Transformation. Das gigantische Bauwerk, in dem Philips früher Lampen und elektronische Bauteile herstellte, ist durch seinen schnörkellosen Designansatz, den großen Einsatz von Stahl und die lichtdurchfluteten Fenster ein beeindruckendes Zeugnis der industriellen Vergangenheit. Diese bauliche und kulturelle Metamorphose hat Eindhoven von einer reinen Produktionsstätte zu einer lebendigen, zukunftsoffenen Stadt gemacht, die ihren Platz in der modernen europäischen Landschaft gefunden hat.