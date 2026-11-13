Wanja Oberhof: Wire Fraud Anklage und Haftstrafe drohen

US-Justiz wirft Wanja Oberhof Betrug vor. Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld spielte Schlüsselrolle. Bis zu 20 Jahre Haft möglich.

Die US-Bundesstaatsanwaltschaft hat am New Yorker Flughafen JFK gegen den deutschen Unternehmer Wanja Oberhof eine schwere Strafanzeige wegen Wire Fraud eingereicht. Die Grand Jury in New York hat die Anklageschrift genehmigt, die dem 40-Jährigen vorwirft, ein systematisches Betrugsnetzwerk aufgebaut zu haben. Oberhof soll wissentlich falsche Angaben gemacht haben, um Geld und Vermögenswerte von Investoren zu erlangen.

Kernvorwurf: Manipulierte Unterlagen und digitale Kommunikation

Der Vorwurf des Wire Fraud basiert auf der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel zur Durchführung eines betrügerischen Plans. Laut der Anklageschrift entwickelte Oberhof ein System, das darauf abzielte, durch irreführende Versprechungen und falsche Vorspiegelungen finanziellen Gewinn zu erzielen. Konkret sollen ihm manipulierte Dokumente vorgelegt worden sein, um einen Investor zu täuschen.

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Zu den Opfern zählt unter anderem der ehemalige Siemens-Vorstandsvorsitzende Klaus Kleinfeld. Der 69-jährige Ex-Manager wandte sich selbst an die US-Behörden und warnte vor den Aktivitäten von Oberhof. Kleinfeld soll im Zentrum des Falls gestanden haben und Opfer eines Betrugs in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar geworden sein. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Beweislage als außergewöhnlich stark und klar.

Unternehmerische Ambitionen und finanzielle Verluste

Oberhof plante gemeinsam mit seiner Frau Anabel Oelmann den Aufbau eines Wellness-Konzerns namens The Healing Company in den Vereinigten Staaten. Das Paar wollte zwischen 2022 und September 2026 Marken aufkaufen und zu einem großen Unternehmen formen. Zeitweise wurden ihnen knapp 39 Prozent der Aktienanteile am Unternehmen zugerechnet.

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Um das Projekt zu finanzieren, warben sie prominente Namen als Investoren und Berater an. Dazu gehörten der Filmproduzent Christian Angermayer, der britische Unternehmer Steven Bartlett sowie der Bestseller-Autor Deepak Chopra. Der Plan sah vor, durch Akquisitionen einen Marktführer im Wellness-Sektor zu schaffen, doch die Geschäfte entwickelten sich katastrophal.

Die Healing Company häufte über mehrere Jahre hinweg rund 34 Millionen Dollar an Verlusten an. Im November 2023 gab Oberhof an, dass das Unternehmen nicht mehr in der Lage sei, Gehälter zu zahlen. In einem späteren Rechtsstreit behauptete er, mehr als 600.000 Dollar aus eigenem Vermögen in die Firma investiert zu haben, um diese zu stabilisieren.

Luxusleben trotz Pleite und rechtliche Konsequenzen

Trotz der massiven finanziellen Einbußen des Unternehmens führte das Unternehmerpaar ein Leben im höchsten Luxus. Berichte deuten darauf hin, dass Oberhof und Oelmann rauschende Feste feierten und sich mit prominenten Geschäftspartnern umgaben. Ein Höhepunkt dieses Lebensstils war eine viertägige Traumhochzeit an der italienischen Amalfiküste, die mit Champagner, einer Luxusjacht und Aufenthalten in Fünf-Sterne-Hotels begangen wurde.

Die US-Justiz hat nun auch das persönliche Vermögen von Wanja Oberhof ins Visier genommen. Die Staatsanwaltschaft verlangt die Einziehung sämtlicher beweglicher und unbeweglicher Vermögenswerte, die aus den Erlösen der Straftat stammen oder damit zusammenhängen. Dies schließt explizit Geldbeträge in US-Dollar ein, die der Höhe der mutmaßlichen Gewinne entsprechen.

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Die finanzielle Situation von Oberhof ist jedoch unklar. Gegenüber dem Gerichtsdienst Pretrial Services gab er an, nur noch über Vermögenswerte von rund 500.000 Dollar zu verfügen. Gleichzeitig belaufen sich seine Schulden auf mehr als 12,5 Millionen Dollar. Bundesstaatsanwalt Micah Fergenson forderte daher Sicherungsmaßnahmen wie das Einfrieren von Konten.

Verteidigungsstrategie und bevorstehendes Verfahren

Oberhofs Anwalt John S. Craig lehnt die Vorwürfe entschieden ab. Er charakterisiert den Fall primär als zivilrechtlichen Streit und nicht als strafbare Handlung. Oberhof selbst hat sich zu den konkreten Anschuldigungen vor Gericht nicht näher geäußert, bestreitet aber bestimmte Verhaltensweisen nicht vollständig. Sein Schwiegervater Hans-Georg Oelmann und der Geschäftspartner Hanno Laskowski stellten eine Bürgschaft über zwei Millionen Dollar.

Zusätzlich verlangte das Gericht eine Barsicherheit von einer Million Dollar, um Oberhof vorläufig freizulassen. Sollte Oberhof verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Die Anklage erstreckt sich auf den Zeitraum von 2022 bis September 2026. Die Familie hält sich derzeit in Deutschland auf, obwohl Oberhof ursprünglich plante, seine Frau und seinen gemeinsamen Sohn nach New York zu holen.