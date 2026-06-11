Wann ist Selbstaufgabe besser als Durchhaltevermögen?

Menschen, die jahrelang in unglücklichen Beziehungen oder krankmachenden Jobs bleiben, nennen das oft nicht Leidensdruck, sondern Durchhaltevermögen. BILD sprach mit Experten für Psychologie, Personalentwicklung und Paarberatung, um herauszufinden, ob Selbstaufgabe besser ist als Durchhaltevermögen.

Wie leidensfähig müssen wir eigentlich sein – in Liebe und Job ? Wir leben in einer Zeit, in der alles kündbar geworden ist: Streaming-Abos, Mietwagen, Dating-Apps.

Nur bei den wirklich wichtigen Dingen fällt uns das Loslassen erstaunlich schwer. Menschen bleiben jahrelang in Jobs, die sie krankmachen. Sie verharren in Beziehungen, die sie längst nicht mehr erfüllen. Und sie nennen das oft nicht Leidensdruck, sondern Durchhaltevermögen.

Laut einer Ipsos-Erhebung lebt jeder siebte Deutsche in einer unglücklichen Beziehung, laut Gallup fast jeder zweite in einem Job, den er sich langfristig nicht mehr vorstellen kann. Aber warum bleiben, wenn die Zufriedenheit ausbleibt? Unsere Gesellschaft bewundert Durchhaltevermögen. Wer kämpft, gilt als stark.

Wer aushält, ist belastbar. Doch wann wird aus Stärke Selbstaufgabe? BILD sprach dazu mit anerkannten Experten für Psychologie, Personalentwicklung und Paarberatung. Und vor allem mit zwei Frauen, Lena (31) und Elina (43), welche die Grenze der Selbstaufgabe überschritten – die eine im Job, die andere in der Liebe.

Sie lebten lange nach der Devise, dass einfach Durchhalten zum Leben dazugehört – bis sie den Stopp-Schalter drückten





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