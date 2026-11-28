Die Bevölkerung will den Rückzug: Eine Mehrheit möchte keine Waffen mehr in die Ukraine liefern. Das passt ins Bild, denn nichts ist bei den Deutschen gerade so out wie Verantwortung.

Putin kann sich freuen. Militärisch läuft es für ihn in der Ukraine nicht gut. Aber die Stimmung in Deutschland geht langsam in die gewünschte Richtung.

Die Bevölkerung will den Rückzug: Eine Mehrheit möchte keine Waffen mehr in die Ukraine liefern. Das passt ins Bild, denn nichts ist bei den Deutschen gerade so out wie Verantwortung. Da schaut man einmal nicht hin, da hält Friedrich Merz die beste Rede seiner Amtszeit. So urteilte jedenfalls der Leitartikler der "F.A.

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Z." am Donnerstag. Recht hat er: Der Bundeskanzler gab sich selbstkritisch, verkörperte Zuversicht, ohne sie hohl anzuordnen – und er warnte vor Russland.