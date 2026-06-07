"War Machine" - Alan Ritchson und Patrick Hughes - Blockbuster und Fortsetzung

Der Film "War Machine" mit Alan Ritchson und Patrick Hughes ist ein echter Blockbuster geworden. Mit über 139 Millionen Views und 252 Millionen gestreamter Stunden hat er die Zuschauer begeistert. Auch die Fortsetzung "War Machine 2" wird ein echter Erfolg sein, da bereits Ideen für den Film vorliegen und Alan Ritchson als Hauptdarsteller zurückkehrt. Der Film wird in Richtung "Independence Day" beziehungsweise "Krieg der Welten" gehen. Auch 42 Jahre später - Stars aus dem Kultfilm "Karate Kid" - Ende nach 24 Jahren? Kulthorror-Fortsetzung floppt nach dem Kino auch auf Netflix. Offenbar war dem Gros des Publikums das Ende viel zu generisch und platt ausgefallen. Eventuell kann die Fortsetzung hier Abhilfe schaffen.

"War Machine" - Der Film mit Alan Ritchson und Patrick Hughes ist ein echter Blockbuster geworden. Mit über 139 Millionen Views und 252 Millionen gestreamter Stunden hat er die Zuschauer begeistert.

Auch die Fortsetzung "War Machine 2" wird ein echter Erfolg sein, da bereits Ideen für den Film vorliegen und Alan Ritchson als Hauptdarsteller zurückkehrt. Der Film wird in Richtung "Independence Day" beziehungsweise "Krieg der Welten" gehen. Auch 42 Jahre später - Stars aus dem Kultfilm "Karate Kid" - Ende nach 24 Jahren? Kulthorror-Fortsetzung floppt nach dem Kino auch auf Netflix.

Offenbar war dem Gros des Publikums das Ende viel zu generisch und platt ausgefallen. Eventuell kann die Fortsetzung hier Abhilfe schaffen





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