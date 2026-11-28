Das Update Tau führt die Spielerschaft von Warframe zum ersten Mal seit 13 Jahren aus dem Origin System. Es fügt eine zweite Star Chart hinzu, die im Start zwei Regionen umfasst, eine Story-Quest mit dem neuen sprechenden Warframe Brysko sowie Prime-Angebote. Finanziert wird das kostenlose Spiel laut kreativer Direktorin Rebecca Ford vor allem über solche Inhalte. Ein echter Nachfolger sei nie ernsthaft erwogen worden.

Mit Tau verlässt die Spielerschaft das Origin System, in dem Warframe seit dem Start am 25. März 2013 spielt, zum ersten Mal seit 13 Jahren.

Das Update fügt eine zweite Star Chart hinzu. Kreative Direktorin Rebecca Ford sagte in Interviews zu PCGamesN und dem Epic-Games-Store-Blog, das Update allein hätte längst den Umfang eines eigenen Spiels: „Das ist ein riesiges Update. Es ist massiv, es ist ein zweites Sonnensystem, und es ist in vielerlei Hinsicht ein Fanal dafür, wie viel mehr Warframe noch kommen wird. Für sich genommen wäre das inzwischen Warframe 2, aber wir machen es einfach.

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“ Einen echten Nachfolger habe das Studio nie ernsthaft erwogen, sagte Ford. Stattdessen fließt der Umfang in das laufende, kostenlose Spiel. Ford ergänzte im Gespräch mit dem Epic-Games-Store-Blog: „Niemals auch nur mit einer Unze Ernsthaftigkeit. Es stand immer unter dem Vorzeichen: Es würde uns zerstören, ein Sequel zu machen.