Wärmeplanung in Bielefeld: Senne braucht Lösungen für die Heizwende

Die Stadt Bielefeld plant, bis 2045 Öl- und Gasheizungen in bestehenden Gebäuden zu verbieten. Während die Innenstadt auf Fernwärme setzt, fehlen in vielen Außenbezirken, insbesondere im Stadtteil Senne, geeignete Alternativen. Die Bezirks-CDU fordert die Stadt auf, innovative Lösungen für die Wärmeversorgung in Senne zu entwickeln und die Bürger dabei nicht allein zu lassen.

Bi elefeld, bis 2045, öls- und gasbetriebene Heizsysteme in bestehenden Gebäuden verboten werden sollen. Die Stadt setzt stadteinweitend auf Fernwärme , doch diese reicht in die meisten Außenbezirke nicht hinein. Besonders betroffen ist der Stadtteil Senne , der größtenteils in gelben Bereichen auf der städtischen Übersichtskarte aufgeführt wird, was individuelle Wärmeerzeugung in Einzelgebäuden bedeutet.

Die Bezirks-CDU hat die Stadt mit einem detailreichen Antrag auf die Situation in Senne aufmerksam gemacht. Sie listet darin eine Reihe an möglichen Technologien auf, von der Sektorenkopplung über Windkraft und Photovoltaik bis hin zu Wasserstoff und Nahwärme. Die CDU fordert die Stadt auf, die Bürger nicht allein zu lassen und gleichzeitig auf Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit zu achten. Die Fraktionsvorsitzende Matthias Kulinna führt als Beispiele an, ein gut gedämmtes Haus mit Gasheizung, wo sich die Investition in eine Wärmepumpe nicht lohnt, und ein schlecht gedämmtes Haus, bei dem die Investitionskosten in eine Wärmepumpe höher wären als der Wert des Hauses. Auch in anderen Stadtteilen haben sich Bürger für gemeinsame Projekte zusammengeschlossen, wie zum Beispiel die Bewohner am Lindauer Weg, die eine „kollektive Lösung“ gefunden haben. Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie zur Wärmeplanung vorgestellt und versichert, dass auch die Bürger in den gelben Bereichen Lösungen finden sollen. Die Studie soll den „Türöffner“ für weitere gezielte Projekte sein. Für Senne werden die dichte Wohnbebauung beim Senne-Center, die Mehrfamilienhäuser im Bereich des Marktplatzes sowie in der Windflöte als potenzielle Standorte für Nahwärmenetze genannt. Rund um die Krackser Straße sei industrielle Abwärme näher zu prüfen. Die Stadt wird nun „gesamträumlich“ näher hinschauen, um konkrete Pläne zu entwickeln.





