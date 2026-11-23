Wenn die alte Heizung ersetzt werden muss, ist die Frage nach der sinnvollsten Alternative oft nicht einfach zu klären. Die Wärmepumpe wird auch in Thüringen immer wichtiger.

Wenn die alte Heizung ersetzt werden muss, ist die Frage nach der sinnvollsten Alternative oft nicht einfach zu klären. Die Wärmepumpe wird auch in Thüringen immer wichtiger.

Frankfurt/Erfurt - Ob bei der Planung oder der Umsetzung einer neuen Heizungsanlage: Die Wärmepumpe ist in Thüringen gefragt wie nie. Die KfW-Förderung für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen sei aktuell stark nachgefragt, sagte eine Sprecherin der Förderbank KfW. In Thüringen sei bereits zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres die Zahl der Zusagen des gesamten Vorjahres überschritten worden. Zwar würden von der KfW dabei verschiedene klimafreundliche Wärmeerzeuger gefördert, rund 90 Prozent der Zusagen entfielen demnach aber auf Wärmepumpen.

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Ab Beginn der Antragstellung Ende Februar 2024 bis zum Jahresende 2024 habe die Zahl der Zusagen bei 3.922 gelegen, im Jahr 2025 sei dieser Wert auf 6.768 Zusagen gestiegen. Allein bis Ende September 2026 habe es 7.257 Zusagen gegeben. Grund für die Nachfrage seien unter anderem die gestiegenen Energiepreise aufgrund der geopolitischen Entwicklung.

Nach Einschätzung des Thüringer Energieministeriums setzen die Thüringer vor allem im Neubau bereits stark auf Wärmepumpen: 2024 seien rund 80 Prozent der neu gebauten Häuser primär mit Wärmepumpen versorgt worden, so Sprecher Tom Wetzling. Im Altbau seien die Zahlen der Förderanträge ebenfalls steigend. Der Gebäudebestand in Thüringen werde vor allem durch frei stehende Einfamilienhäuser dominiert. Aus diesem Bereich stammten vermutlich die meisten Anträge.

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Bei Mehrfamilienhäusern sei die Fernwärmeversorgung oft häufiger; Wärmepumpen kämen aber auch hier zum Einsatz.

"Allerdings sind die Absatzzahlen auf dem Heizungsmarkt bundesweit derzeit auf einem niedrigen Niveau", hieß es. Viele Eigentümer zögerten die Entscheidung für eine neue Heizung derzeit vermutlich noch hinaus. Auch der Fachverband Sanitär Heizung Klima Thüringen bestätigt eine steigende Nachfrage: Vor allem der Umstand, dass Wärmepumpen auch zum Kühlen genutzt werden könnten, habe das Interesse angesichts der Hitzesommer noch einmal erhöht, sagte Geschäftsführer Sebastian Bähring.

Schätzungen zufolge mache die Wärmepumpe in Thüringen – ähnlich wie im Bundesvergleich – mittlerweile etwa die Hälfte der jährlich eingebauten Energieerzeuger aus. Äußerst präsent ist das Thema zudem bei der Verbraucherzentrale Thüringen, sagte die Referatsleiterin Energie, Ramona Ballod. Die Frage, welche neue Heizung im Einzelfall Sinn mache, spiele bei den Anfragen schon länger eine wichtige Rolle. Bei der Abwägung möglicher Heizungsmodelle sei die Wärmepumpe als ein mögliches Szenario immer dabei.

Allerdings kämen in jüngerer Zeit auch immer öfter gezielte Nachfragen nach dem Einbau von Wärmepumpen. Neben den Einzelberatungen gebe es aktuell im Schnitt jede Woche zwei Vorträge zum Thema Heizung, die ebenfalls gut angenommen würden. Aus Sicht der Verbraucherschützer gibt es bei der Frage nach der richtigen Heizung keine allgemeingültige Antwort: Jeder Fall müsse individuell betrachtet werden, so Ballod.

So seien eventuell auch Misch-Modelle sinnvoll, bei denen die Wärmepumpe die Grundlast übernehme und an besonders kalten Tagen zusätzlich mit Holz geheizt werde. Gerade in Innenstädten sei der Anschluss an die Fernwärme oft der bequemste Weg, wenngleich nicht der günstigste.

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Allerdings hänge der Ausbau des Fernwärmenetzes stark von der Nachfrage ab: Wenn viele Menschen mitmachten, werde ein Ausbau wahrscheinlicher. Wenn eine alte Heizung aber ausfalle, sei es oft nicht möglich, auf einen möglichen Ausbau zu warten. In solchen Fällen könne ein Contracting-Modell etwa mit den lokalen Stadtwerken sinnvoll sein, bei dem die Zeit bis zum Anschluss ans Fernwärmenetz mit einer Gasheizung überbrückt werde. Fehlten solche Optionen, könne die Wärmepumpe wieder interessant werden.

Nötig sei aber immer eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls, so Referatsleiterin Ballod. Hier sei Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern recht gut aufgestellt, weil es – zumindest bisher – gleich zwei vollständig kostenlose Beratungsangebote gebe: So biete die Verbraucherzentrale einerseits den "Angebots-Check", bei dem Fachleute die individuell vorliegenden Heizungsangebote auswerteten und beurteilten. Dieses Angebot bleibe auch in Zukunft kostenlos. Mindestens bis zum Jahresende sei in Thüringen auch der Besuch der Energieberater der Verbraucherzentrale bei den Ratsuchenden vor Ort kostenlos.

Die eigentlich anfallenden Kosten von derzeit rund 40 Euro würden vom Land Thüringen übernommen. Aktuell sei aber unklar, ob diese Unterstützung auch im kommenden Jahr weitergeführt werde, sagte Ballod. Grundsätzlich sei Thüringen in Sachen Heizung etwas besser aufgestellt als manche der westdeutschen Bundesländer: Da viele Heizungen nach der Wiedervereinigung eingebaut oder erneuert worden seien, sei der technische Stand oft aktueller. Im Vergleich problematischer seien aber Faktoren wie der immer höhere Altersdurchschnitt und das vergleichsweise geringere Sparvolumen in den ostdeutschen Bundesländern.

Gerade in kleinen Orten auf dem Land gebe es noch viele alte Häuser, bei denen eine Heizungssanierung zwar sinnvoll wäre, aber die Perspektiven für eine zukünftige Nutzung fehlten. Hier seien vor allem ältere Menschen betroffen, die keine Kinder hätten, die weiter im Gebäude leben wollten. Aber auch hier sei es sinnvoll, sich Gedanken über die Heizung zu machen – und Rat einzuholen, um im Winter nicht im Kalten zu sitzen.