Wärmepumpen-Boom: Torschlusspanik vor möglichem Gesetzeswechsel

Der bevorstehende Wechsel der Regierung in Deutschland hat zu einem Boom im Verkauf von Wärmepumpen geführt. Tausende Hausbesitzer wollen noch vor einem möglichen Gesetzeswechsel vom Heizungsgesetz profitieren, das eine großzügige Förderung bietet. Der Wärmepumpen-Boom dürfte aber noch einige Monate anhalten.

Berlin. Die CDU sorgt für Klartext: „Wir schaffen das Heizungsgesetz ab“, heißt es im Sofortprogramm für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl. Zur Begründung wird nachgeschoben: „Mit dem bürokratischen Reinregieren in den Heizungskeller muss Schluss sein.“ Letzteres hält aber Tausende von Hausbesitzern nicht davon ab, auf die Schnelle doch noch den Heizungstausch auf den Weg zu bringen: Öl- oder Gas brenner gegen Wärmepumpe.

Nach Angaben des Heizungsindustrieverbands BDH wurden allein im Dezember 46.000 Förderanträge bewilligt – vier Mal mehr als im Durchschnitt der vorangegangenen elf Monate. Auch der bundesweit agierende Installateur Thermondo vermeldet für November und Dezember ein „Rekordhoch“. Die Zahl der verkauften Wärmepumpen sei schlagartig um das 2,5- bis 3-fache im Vergleich zum Oktober geklettert. Stichtag war das Aus der Ampel-Regierung am 6. November. Hauseignern wurde offenbar klar, dass dies auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Ende einer großzügigen Förderung bedeuten könnte – noch übernimmt der Staat bis zu 70 Prozent der Kosten für den neuen Wärmeerzeuger. Der Wärmepumpen-Boom dürfte noch einige Monate anhalten. Kommt es zu einer unionsgeführten Bundesregierung, könnte es durchaus bis zur Mitte des Jahres dauern, bis das Heizungsgesetz angegangen wird. Zeit für die Hersteller, um Marktanteile aufzuholen. Nach dem großen Run im Jahr 2023 mit 356.000 verkauften Geräten brach der Absatz trotz des späten Booms im Gesamtjahr 2024 auf nur noch 192.000 Einheiten ein. Das Ziel der Noch-Regierung – eine halbe Million Wärmepumpen jedes Jahr – ist in nahezu unerreichbare Ferne entleht. Diese Dimension wäre aber nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Gründe für die lange Zurückhaltung sieht der BDH in der hitzigen Debatte über das Gebäudeenergiegesetz, dessen komplexe Regelungen und in der Verknüpfung des Heizungstauschs mit der kommunalen Wärmeplanung – viele Eigenheimbesitzer hatten zunächst einmal abgewartet, was die Stadtverwaltungen so vorhaben.Wärmepumpen in Deutschland extrem teuer Doch als „positives Signal“ wertet der Verband, was sich am Jahresende zutrug und auch als Torschlusspanik bezeichnen lässt. Und immerhin zeigen mehrere Umfragen, dass es zumindest ein generelles Interesse für die Aggregate gibt, die mit Umgebungswärme und elektrischer Energie für warme Wohnzimmer sorgen. So geht aus einer repräsentativen Befragung der Initiative Klimaneutrales Deutschland hervor, dass gut ein Drittel aller Eigenheimbewohner plane, bis 2029 eine Wärmepumpe installieren zu lassen. Offen ist, wie viel davon tatsächlich umgesetzt wird. Denn trotz Förderung sind Wärmepumpen im europäischen Vergleich extrem teuer. Die Denkfabrik Agora Energiewende hat errechnet, dass nach Abzug der Zuschüsse vom Staat hierzulande im Schnitt immer noch 12.600 Euro pro installiertem Gerät anfallen. Etwa halb so viel ist es in den Niederlanden, 7.000 Euro sind es in Frankreich und nur knapp 4.400 Euro in Italien. Wie kann das sein? Insider verweisen auf hohe Qualitätsansprüche der Deutschen. Das ist aber nur ein Teil der Erklärung. Uta Weiß, Programmleiterin Gebäude und Wärmenetze bei Agora Energiewende, sagte dieser Redaktion: „Wenn im Markt die Nachfrage sinkt, sinken normalerweise auch die Preise – das passiert bei Wärmepumpen in Deutschland nicht. Da sind die Installateure nämlich ein Flaschenhals.“Kerngeschäft der Handwerker weiter fossile Heizungen Deren Kerngeschäfte in Bestandsgebäuden seien nach wie vor Bäder und fossile Heizungen. Die Handwerker sind also gar nicht auf Wärmepumpen angewiesen, und deren Einbau ist in älteren Gebäuden häufig kompliziert. Dafür braucht es viel Know-how. Deshalb empfiehlt Weiß: „Um mehr Dynamik bei der Installation zu erreichen, müsste die Ausbildungsordnung geändert werden.“ Ein langwieriger Prozess. Aber auch mehr Pragmatismus sei vonnöten. So brauche es für Bestandsgebäude Geräte, die schnell zu installieren, fehlertolerant und robust seien. Gaspreis steigt weiter: Verbraucher könnten Opfer des Energiepokers werden Die Auswertungen von Agora weisen auf einen weiteren zentralen Aspekt hin: Betriebskosten. „Günstigere Strompreise für Wärmepumpen sind absolut zentral. Die Abgabenlast auf den Strompreis ist zu hoch“, sagt Weiß. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei den Tarifen für elektrische Energie ganz weit oben. Abstand zwischen Erdgas und Strom so hoch wie nirgendwo sonst Laut Energiedachverband BDEW entfällt noch nicht einmal die Hälfte der Stromkosten der privaten Haushalte auf „Beschaffung und Vertrieb“. Das Gros machen Steuern und Netzentgelte aus. Diese Posten sorgen auch dafür, dass der Preisabstand der elektrischen Energie zum Erdgas nirgendwo in Europa so groß ist wie hierzulande





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Wirtschaft Energie HEIZUNGESGESETZ WÄRMEPUMPEN CDU ENERGIEWENDE FÖRDERUNG ENERGIEPREIS INSTALLATION GAS ÖL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wärmepumpen-Boom vor der Bundestagswahl: Nachfrage und UnsicherheitDie steigende Nachfrage nach Wärmepumpen vor der Bundestagswahl steht im Kontrast zu einem Rückgang der tatsächlichen Verkäufe. Viele Verbraucher versuchen, die aktuelle Förderung von bis zu 21.000 Euro pro Wärmepumpe noch zu nutzen, da die CDU bei einem Wahlsieg das Heizungsgesetz grundlegend überarbeiten möchte. Hersteller und die Energiebranche fordern von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen, um Planungssicherheit zu schaffen.

Weiterlesen »

DIW-Studie: Boom bei Solaranlagen - Flaute bei WärmepumpenWas hat die Ampel erreicht? In der Energiewende war sie 'besser als ihr Ruf'. Das geht aus einer Bilanz des DIW hervor, die ZDFheute exklusiv vorliegt.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Batterie-Boom: Der versteckte Preis der EnergiewendeDie Energiewende braucht Batterien wie nie zuvor. Doch deren Produktion hat massive Folgen für Mensch und Natur. Forscher haben die versteckten Kosten untersucht.

Weiterlesen »

Heizsysteme im Vergleich: So rechnet sich der Wärmepumpen-Killer InfrarotheizungMit seinen Aussagen zu den Vorteilen von strombetriebenen Infrarotheizungen gegenüber Wärmepumpen hat der Ingenieur Timo Leukefeld ein großes Echo ausgelöst – nicht nur auf FOCUS online. Jetzt rechnet er vor, wann sich die Infrarotheizung lohnt.

Weiterlesen »