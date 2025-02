Warnstreik im bayerischen Öffentlichen Dienst: Einschränkungen in vielen Städten

In Bayern hat die Gewerkschaft Verdi einen Warnstreik im öffentlichen Dienst durchgeführt, der zu Einschränkungen in vielen Städten und Gemeinden geführt hat. Der Warnstreik betrifft zahlreiche städtische Dienstleistungen und Einrichtungen, darunter Abfallbeseitigung, Kinderbetreuung und Krankenhäuser.

Verdi hat in Bayern einen Warnstreik im öffentlichen Dienst durchgeführt. In vielen Städten und Gemeinden sind die städtischen Einrichtungen und Dienstleistungen beeinträchtigt. In München wurden beispielsweise alle Referate zum Warnstreik aufgerufen, darunter auch das Landratsamt. Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb, städtische Kinderbetreuungseinrichtungen und die städtischen Kliniken (Notfallversorgung gewährleistet) sind betroffen.

In Mittel- und Oberfranken gibt es ebenfalls Einschränkungen im öffentlichen Dienst. Das Klinikum Nürnberg etwa sah Operationen und Behandlungen verschoben werden, wenn medizinisch vertretbar. Auch der Betrieb in städtischen Kindertagesstätten ist dort eingeschränkt. Weitere betroffen Städte sind Ansbach, Bamberg, Aschaffenburg, Regensburg und Augsburg. Verdi fordert für die kommunalen Beschäftigten 8 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich mehr. Eine Sprecherin der Gewerkschaft erklärte, die Beschäftigten seien am Limit, unter anderem wegen der vielen unbesetzten Stellen. Der kommunale Arbeitgeberverband hält den Warnstreik zum jetzigen Zeitpunkt hingegen für überzogen. Die zweite Verhandlungsrunde zur Tarifrunde 2025 beginnt am kommenden Montag





