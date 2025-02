Warnstreik im Berliner öffentlichen Dienst geht weiter

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Warnstreik im öffentlichen Dienst Berlins verlängert. Auch am Samstag, den 11. Februar 2023, werden Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) die Arbeit niederlegen. Die BSR teilte mit, dass alle 14 Recyclinghöfe am Samstag geschlossen bleiben. Der Kieztag in Neukölln fällt ebenfalls aus.

Verdi hat einen Warnstreik im öffentlichen Dienst Berlins in Verlängerung gesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft werden Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) auch am Samstag, den 11. Februar 2023, die Arbeit niederlegen. Betroffen sind die Recyclinghöfe, die Annahmestelle für gewerbliche Abfälle und die Müllabfuhr.

Auch wenn die Müllabfuhr in der Regel nicht samstags unterwegs ist, um die Mülltonnen zu leeren, soll der Streik verhindern, dass BSR-Beschäftigte in diesem Bereich zur Samstagsarbeit verpflichtet werden. Die BSR teilte mit, dass alle 14 Recyclinghöfe am Samstag geschlossen bleiben. Der Kieztag in Neukölln, bei dem Bürger Sperrmüll an bestimmte Plätze zum Abtransport bringen können, fällt demnach aus. Die BSR bedauert die Unannehmlichkeiten, die den Berlinerinnen und Berlinern durch die Warnstreikmaßnahmen von Verdi entstehen. Gestern und heute hatten neben BSR-Beschäftigten laut Verdi auch Angestellte der Bäderbetriebe, der Wasserbetriebe sowie der landeseigenen Klinikkonzerne Charité und Vivantes die Arbeit ruhen lassen. Das hatte Auswirkungen für viele Bürger. So wurden etwa an der Charité planbare, nicht dringende Eingriffe verschoben. Verdi will mit den Streiks Druck auf die laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen machen. Verdi und der Beamtenbund fordern von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Höhere Zuschläge sollen es für besonders belastende Tätigkeiten geben. Die nächste Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für den 17. und 18. Februar angesetzt





