Warnstreik im öffentlichen Dienst Franken: Gewerkschaft fordert höhere Löhne und mehr freie Tage

Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Franken streiken in dieser Woche, nachdem die Arbeitgeberseite in der ersten Tarifrunde kein Angebot vorgelegt hatte. Die Gewerkschaft fordert unter anderem ein achtprozentiges Lohnerhöhung, mindestens 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzliche freie Tage.

Nach der fehlenden Präsentation eines Angebots durch die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst streiken in dieser Woche Beschäftigte in ganz Franken . Am 17. und 18. Februar sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert für den öffentlichen Dienst unter anderem ein achtprozentiges Lohnerhöhung, mindestens jedoch 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage.

Vor dem Klinikum Fürth versammelten sich etwa 200 Personen, die anschliessend zum Rathaus marschierten und sich dort mit einem zweiten Demozug trafen. Im Klinikum herrschte eingeschränkter Betrieb, eine Station wurde geräumt. Die Einschränkungen sollen noch bis Donnerstagmorgen spürbar sein, die Notfallversorgung aber jederzeit gewährleistet sein.Auch andere Städte der Region, darunter Regensburg, Erlangen, Fürth, Bayreuth, Hof, Bamberg, Coburg, Forchheim, Neumarkt, Schweinfurt und Würzburg, stehen auf der Liste der Gewerkschaft. Für Donnerstag, 13. Februar 2025, ist ein ganztägiger Warnstreik der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Nürnberg angekündigt





