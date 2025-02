Warnstreik in Bonn und Bielefeld: Busse und Bahnen stehen still

Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen dauern an. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie in Bielefeld und dem Münsterland sind Busse und Bahnen im Ausstand. Verdi strebt in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 17. und 18. Februar in Potsdam eine Gehaltserhöhung von 8 Prozent, mindestens 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzliche freie Tage an.

Busse und Bahnen im Depot - Warnstreik in Bonn und Bielefeld \Mit einem Ausstand der Fahrer von Bussen und Straßenbahnen im Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gehen die Warnstreik s der Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen weiter. Seit 3.00 Uhr seien in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs im ganztägigen Ausstand, bestätigte ein Verdi -Sprecher am Morgen.

An dem Warnstreik beteiligen sich demnach rund 700 bis 800 Menschen; private Busunternehmer dagegen nicht. \Auch in Bielefeld und dem Münsterland sind die Auswirkungen der Warnstreiks zu spüren. Die moBiel GmbH, die in Bielefeld für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, teilte mit, dass Bahnen und Busse des Unternehmens seit 4.00 Uhr stillstehen. Fahrten von Privatunternehmern finden allerdings in der Regel statt. Bei der Regionalverkehr Münsterland GmbH sind laut der Gewerkschaft Lüdinghausen, Beckum und Ibbenbüren betroffen. Die Warnstreiks hätten dort ebenfalls mit Beginn der Frühschicht um 4.00 Uhr begonnen, sagte der Verdi-Sprecher. Laut dem betroffenen Busunternehmen legen die Beschäftigten in den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf ihre Arbeit ganztägig nieder. Die Regionalverkehr Münsterland GmbH ging im Vorfeld davon aus, dass sie im Kreis Borken lediglich für einige Stunden am Morgen bestreikt werde. \Verdi kündigt an, weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst durchzuführen, darunter auch bei der Stadt, den Niederlassungen der Bundesministerien, dem Studierendenwerk der Universität und diversen weiteren Einrichtungen. Damit will die Dienstleistungswerkschaft im laufenden Tarifkonflikt den Druck auf die Arbeitgeber bei Bund und Kommunen erhöhen. Die zweite Runde der Verhandlungen soll am 17. und 18. Februar in Potsdam stattfinden. Verdi fordert acht Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzliche freie Tage. Man werde aber – in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vor Ort – den Ablauf ändern, teilte eine Verdi-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Entweder würden die Demonstrationen still abgehalten oder sie würden in einem anderen, verkürzten Format mit nur einer kurzen Ansprache als stille Gedenkzüge organisiert. 'Heute ist nicht der Tag, um die Trillerpfeifen herauszuholen', sagte ein Verdi-Sprecher am Morgen.





