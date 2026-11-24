Eine große 24-Stunden-Warnstreikwelle der Industriegewerkschaft (IG) Metall geht im Norden zu Ende. Am Mittwoch sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

"Nur stundenweise Warnstreik s haben die Arbeitgeber offensichtlich nicht ernst genommen", sagte IG- Metall -Tarifvorständin Nadine Boguslawski. Sie sprach am Dienstag bei Miele in Lehrte sowie am ZF-Logistikzentrum in Langenhagen , deren Mitarbeitende zum Warnstreik aufgerufen waren.

Auch bei Demag in Uslar , Mahr in Göttingen und ZF in Gronau legten Beschäftigte die Arbeit nieder. Von"Powerstreiks" sprach Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Nun seien die Arbeitgebenden am Zug. Laut Gewerkschaft beteiligten sich am Dienstag in Niedersachsen 2.000 Beschäftigte an den Warnstreiks.

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Nach Angaben der IG Metall Küste lag der Fokus der 24-Stunden-Streiks am Dienstag vor allem auf den Airbus-Standorten. Der größte bestreikte Betrieb war demnachDie Arbeitgebenden kritisierten die Aktionen als"unverantwortlich und unverhältnismäßig". Am Mittwoch gehen die Tarifverhandlungen in Mannheim weiter. Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit unter anderem fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.

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Die Arbeitgeberseite hält an ihrem Angebot von 1,3 Prozent mehr Lohn sowie einer Einmalzahlung fest, die unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann. IG Metall Küste: 24 Stunden Streik bei LiebherrIG Metall erhöht den Druck: Diese Betriebe in SH streikenEs gibt Zweifel, wie effizient die Milliarden für das Bahnnetz eingesetzt werden. Immer wieder baut die Deutsche Bahn teurer als kleinere Bahnen. Woran liegt das?

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