Warnstreiks im Hamburger öffentlichen Dienst führen zu Einschränkungen in verschiedenen Bereichen. Der Warnstreik ist Teil der bundesweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Warnstreik s im öffentlichen Dienst haben am späten Mittwochabend am Hamburg er Flughafen begonnen und sollen bis zum Ende der Spätschicht am Donnerstag dauern. Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte aus verschiedenen Sektoren, darunter Krankenhäuser, Kitas, Stadtreinigung, Energieversorger und Theater, zum Warnstreik aufgerufen. Der Warnstreik ist Teil der bundesweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Die Verhandlungen sollen am kommenden Montag und Dienstag in Potsdam stattfinden. Die Warnstreiks haben in Hamburg zu verschiedenen Einschränkungen geführt. Die Stadtreinigung rechnet mit Einschränkungen für die Recyclinghöfe in Wandsbek, Billbrook und Bahrenfeld, die in dieser Zeit mit einer Notbesetzung arbeiten. Weitere Recyclinghöfe bleiben geschlossen. Auch Termine der mobilen Problemstoffsammlung entfallen. Die Kita-Träger Elbkinder kündigten an, dass die Betreuung in einigen ihrer Einrichtungen eingeschränkt oder gar nicht möglich sein wird. Die Staatsoper Hamburg musste die Aufführung von „Ariadne auf Naxos“ absagen und stattdessen eine Konzertfassung des Stückes anbieten. Technische Abteilungen der Staatsoper sind von dem Warnstreik betroffen. Auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Konzern Asklepios teilten mit, dass nicht dringende Operationen verschoben werden, während die medizinische Versorgung während des Warnstreiks sichergestellt bleibt. Asklepios kündigte an, dass einzelne Termine oder Behandlungen verschoben werden könnten. Verdi schätzt, dass etwa 45.000 Beschäftigte in Hamburg von einem erfolgreichen Abschluss der Tarifverhandlungen profitieren würden, die für städtische Unternehmen arbeiten, sowie 5.000 Beamte von beispielsweise Bundesbehörden. Der Tarifvertrag, der ausgehandelt wird, wird zwar nicht direkt für sie gelten. Allerdings wird das Ergebnis üblicherweise als Vorlage für Tarifverträge genutzt, die dann in Hamburg Wirkung haben.





