Was Anleger bei Bitcoin und Co jetzt steuerlich beachten sollten

Gewinne aus der Veräußerung von Bitcoin, Ethereum und Co sind nach der aktuellen Rechtslage steuerfrei, wenn Kryptowährungen länger als ein Jahr gehalten werden. Bislang ungeklärt war aber die Rechtsfrage, wie die Haltefrist zu ermitteln ist, falls Investoren mehrere Wallet s parallel nutzen.

In einem nun entschiedenen Verfahren verteilte sich der Bitcoin-Bestand auf eine Online-Wallet über eine Handelsplattform und auf eine selbstverwahrte Hardware-Wallet. Auf letzterer lagen ältere Bitcoin, die bereits länger als ein Jahr gehalten wurden. Der Anleger verkaufte jedoch ausschließlich Bitcoin aus der Online-Wallet, die er dort erst innerhalb des letzten Jahres erworben hatte. Er argumentierte, dass sein gesamter Bitcoin-Bestand über alle Wallets hinweg zusammengefasst werden müsse.

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Nach dem FIFO-Prinzip seien zuerst seine steuerfreien Altbestände von der Hardware-Wallet als verkauft anzusehen. Das Niederächsische Finanzgericht entschied dagegen, dass Wallets für die Berechnung der Haltefrist nicht als einheitlicher Gesamtbestand, sondern einzeln zu betrachten seien: Es gelte eine walletbezogene, keine walletübergreifende Betrachtungsweise. Maßgebliches Wirtschaftsgut und Gegenstand der Veräußerung im steuerlichen Sinn sei der jeweilige Token, befanden die Richter .