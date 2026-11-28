Kommt es zu Naturkatastrophen, Bränden oder gar zum Krieg, dann müssen die Menschen gewarnt werden. Das geht inzwischen mit dem Smartphone. Weshalb das Land zusätzlich auf Sirenen setzt.

Kommt es zu Naturkatastrophen, Bränden oder gar zum Krieg, dann müssen die Menschen gewarnt werden. Das geht inzwischen mit dem Smartphone. Weshalb das Land zusätzlich auf Sirenen setzt.

Stuttgart - Um im Ernstfall Bürgerinnen und Bürger auch abseits von Smartphone, Radio und Co warnen zu können, will Grün-Schwarz im kommenden Jahr mehr Geld für den Ausbau der Sirenen-Netze in den Städten und Gemeinden im Land geben. Im Haushalt 2027 wolle man rund 2,2 Millionen Euro für die Förderung von Sirenen bereitstellen, teilten die Fraktionen von Grünen und CDU im Landtag mit. Das habe der Finanzausschuss beschlossen. Endgültig entscheiden muss über den Etat noch der Landtag.

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Zudem sollen Städte und Gemeinden 2028 weitere 1,25 Millionen Euro für den Ausbau ihrer Warn-Sirenen bekommen. 2026 erhielten die Kommunen laut Innenministerium vom Land rund 950.000 Euro Förderung für Sirenen, gemeinsam mit der Förderung des Bundes kamen demnach rund 2,1 Millionen Euro zusammen. Sirenen sind nach Angaben der Fraktionen ein wichtiges Mittel, um die Bürger vor Gefahren warnen zu können. Sie erreichten die Menschen auch dann, wenn das Smartphone gerade nicht zur Hand sei, hieß es.