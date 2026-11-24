Über 4.500 Taschendiebstähle in Düsseldorf im letzten Jahr. Gerade im vorweihnachtlichen Gedränge warnt die Polizei vor Dieben.

", sagt der Rheinländer. So ähnlich scheinen es auch viele Besucher der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte zu halten. Auf WDR-Nachfrage zeigt sich eine gewisse Lässigkeit: Ein Besucher hatund Portemonnaie immerhin in den vorderen Hosentaschen platziert, ein anderer macht sich über mögliche Diebstähle dagegen kaum Gedanken.

Das werde wohl erst anders, wenn er selbst einmal betroffen sei, meint er augenzwinkernd.wurden im vergangenen Jahr über 4.500 Taschendiebstähle angezeigt, die Dunkelziffer liegt noch höher. Gerade jetzt, wenn die Weihnachtsmärkte gut besucht sind, haben Diebe leichtes Spiel. Und das nicht nur zwischen Glühweinständen und Weihnachtsbuden. Eine Verkäuferin auf der Königsallee erzählt, dass sie fast täglich ausgeräumte Portemonnaies oder Taschen in und vor ihrer Boutique findet.

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Auch in vollen Bussen und Bahnen ist Vorsicht geboten. Christina Brunner wurde auf einer S-Bahn-Fahrt das Portemonnaie gestohlen. Sie erinnert sich:" Die Gedanken sind in dem Moment woanders. Wie komme ich in den Zug und wo finde ich meinen Platz?

Da denkt man nicht daran, sein Gepäck zu sichern. Das hat sich seitdem natürlich geändert. Die Polizei kennt die Tricks der Täter seit Jahren. Oft sind professionelle Taschendiebe in Gruppen unterwegs.

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Einer lenkt ab, der andere greift zu, ein Dritter verschwindet mit der Beute. Viel Neues lassen sich die Diebe dabei nicht einfallen. , sagt Kriminalhauptkommissarin Martina Sandfort. Die alten Maschen funktionierten nach wie vor, weil viele Menschen ihre Wertsachen nicht richtig sichern.

Dass es auch anders geht, zeigen Christina und ihr Freund René auf dem Weihnachtsmarkt. Beide tragen ihre Taschen unter der Jacke. René würde am liebsten ganz auf seine Tasche verzichten:" Da habe ich halt alles drin: mein Wallet, mein Handy. Aber wenn alle Läden hier kontaktloses Bezahlen anbieten würden, könnte ich einfach mit meiner Uhr bezahlenÜberraschende Wendung in Düsseldorfer Mordanschlag-ProzessDu willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen? Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu.