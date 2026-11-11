Warnung vor angeblichen Kinderentführungsversuchen in Berlin-Bussen

Berliner Polizei weist auf unbelegte Berichte über versuchte Kinderentführungen in Städten wie Spandau und Wedding hin und fordert die Meldung von Verdachtsmomenten.

In den letzten Tagen verbreitet sich in sozialen Netzwerken ein Bericht, der Eltern in Berlin vor einem blauen VW-Bus warnt. Dem Beitrag zufolge soll ein Mann im Berliner Zentrum versucht haben, ein Grundschulkind in das Fahrzeug zu führen. Weitere Anschuldigungen sprechen von Vorfällen in Spandau, Lichtenrade, Tempelhof, Kreuzberg und zuletzt Wedding. Der Vorwurf, die Täter würden nach wie vor aktiv sein, bleibt bislang ungeprüft.

Unbekannte Quelle und fehlende Belege

Der Post wurde laut dem Sprecher der Berliner Polizei als "KI-generiert" eingestuft. Keine konkreten Quellen oder Beweise wurden im Beitrag genannt, und die Behauptungen wurden von den Beamten nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft und die örtliche Polizeidienststelle haben bislang keine Hinweise auf versuchte Entführungen in der beschriebenen Form erhalten.

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Polizeibewertung und Aufklärungshinweis

Ein Sprecher der Berliner Polizei erklärte, dass bislang keine verlässlichen Anzeigen über solche Vorkommnisse eingegangen seien. Er wies darauf hin, dass die Polizei in der vergangenen Woche versucht habe, ein vermisstes Kind zu finden, das bis Sonntag im Brandenburger Lande zu einem tragischen Todesfall führte. Trotz dieser Ermittlungen verurteilt die Polizei die Verbreitung des unbestätigten Beitrags, da er ein unverpixeltes Nummernschild eines angeblichen Tatfahrzeugs zeigt.

Rechtliche Konsequenzen für das Teilen von Vorwürfen

Die Polizei betonte, dass das Verbreiten von Beiträgen, die persönliche Daten enthalten, strafbar sein könne. Sie rief Eltern und Kinder in Berlin dazu auf, Verdachtsmomente oder beobachtete Vorfälle sofort zu melden. Der Schütze des Posts betonte, dass Frauen und Kinder in der Stadt weiterhin wachsam sein müssten, insbesondere nach jüngsten Vorfällen, die die Öffentlichkeit verunsichern könnten.

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Vergleichbare Vorfälle 2023 und Polizeiraten

Im Jahr 2023 erschien ein ähnlicher Aufruf, der behauptete, dass Personen mit VW-Kleinbussen gekennzeichnet mit dem BVG-Logo Kinder in Berlin entführen würden. Auch hierfür richtete die Polizei eine Falschmeldung ein und warnte das Publikum, die Post nicht zu teilen. Die Wiederholung solcher Falschmeldungen verdeutlicht die Gefahr von Spekulationen im öffentlichen Diskurs.

Ausblick und weitere Maßnahmen

Die Berliner Polizei wird die Situation weiter beobachten und bittet die Bevölkerung, jegliche Beobachtungen nutzbar zu machen. Sobald neue, glaubwürdige Informationen auftauchen, sollen sie unverzüglich an die Polizeidienststellen gemeldet werden. Derzeit bleibt die Warnung ohne Verbindlichkeit der Behörde und soll die Öffentlichkeit nicht beunruhigen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass angebliche Tatfahrzeuge zur Kontrolle der Bildstreams und zur Vermeidung von Fehlinformationen vermieden werden sollten.