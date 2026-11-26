Bei der FIFA haben Cyberkriminelle persönliche und geschäftliche Daten abgegriffen. Der Verband wiegelt gleichzeitig ab und warnt.

Der Welt fußball verband FIFA ist das Ziel eines Cyberangriff s geworden, der „zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl persönlicher und geschäftlicher Daten geführt hat“. Das berichtet, die Stellungnahme ist demnach bei der Nachrichtenagentur dpa eingegangen.

Die FIFA verurteilt „aufs Schärfste die unrechtmäßige Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen, insbesondere von personenbezogenen Daten“. Das sei eine schwerwiegende und inakzeptable Verletzung der Privatsphäre, die „erhebliche Folgen für die betroffenen Personen haben“ könne.hat die Gruppe Handsome Boy Hacking Club den Angriff für sich beansprucht und die Daten in einem Cybercrime-Forum veröffentlicht. Unabhängig bestätigt ist das nicht. Weitere Informationen über die Cyberattacke und die entwendeten Daten gibt es laut dem Bericht nicht.

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Der Verband arbeite bei der Aufklärung aber eng mit den zuständigen Behörden zusammen, darunter auch den Strafverfolgungsbehörden. Der Nachrichtenagenturunter Berufung auf eine eingeweihte Person aber, dass „weniger als 0,1 Prozent der gesamten Datenbestände des Weltfußballverbandes betroffen waren“. Wichtig ist dem Fußballverband mit Sitz in der Schweiz offenbar der Hinweis, dass sich unter den abgegriffenen Daten keine Dokumente zum sogenannten „FIFA Forward Enterprise“ befinden.