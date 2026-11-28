Experten und Tankwirte warnen vor einem Anstieg der Benzin- und Dieselkosten um bis zu 30 Cent pro Liter ab Januar. Gründe sind das Ende von Tankrabatten, die Klimaquote und staatliche Preisdeckel, die kritisiert werden.

Die deutsche Autoindustrie und die Verbraucher stehen vor einer potenziell schmerzhaften Zäsur, da verschiedene Stimmen vor einem massiven Anstieg der Kraftstoff preise warnen. Ab dem kommenden Januar könnten sich die Kosten für Benzin und Diesel um bis zu dreißig Cent pro Liter erhöhen.

Kritik von Tankwart Thomas Lex

Diese Entwicklung hat bereits heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit sowie in der Branche ausgelöst. Thomas Lex, ein freier Tankwart aus Bramsche in Niedersachsen, warnt eindringlich vor den drastischen Konsequenzen dieser Preisanpassungen. Er beschreibt die aktuelle Marktlage als extrem schwierig und stellt fest, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unabhängige Tankstellen immer schwieriger werden. Obwohl die Raffinerie Lingen geografisch sehr nahe an seinem Standort liegt, bezieht Lex sein Kraftstoffangebot von einer Station in Karlsruhe, die hunderte Kilometer entfernt ist.

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Diese Entscheidung mag auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen, da die Transportkosten hierbei erheblich steigen. Lex erklärt jedoch, dass der Einkaufspreis an der entfernten Station niedriger ausfällt als an der lokalen Raffinerie. Er bezeichnet diese Situation als absolut hirnrissig und als ein Zeichen dafür, wie verzerrt der aktuelle Markt funktioniert. In einigen Fällen verkaufen Anbieter ihr Spritmittel sogar unter den Einkaufspreis, primär um Strafzahlungen wegen nicht erfüllter Kontingente zu vermeiden.

Debatte um Preisdeckel und Wettbewerb

Lex kritisiert den geplanten staatlichen Preisdeckel scharf und nennt ihn ein absolutes bürokratisches Monster, das den Wettbewerb verfälscht und die Versorgungssicherheit gefährden könnte. Parallel dazu wehrt sich der Mineralölverband gegen die Vorwürfe, es fehle an Wettbewerb auf dem deutschen Kraftstoffmarkt. Der Hauptgeschäftsführer, Christian Küchen, betont, dass Deutschlands Spritpreise ohne Steuern und Abgaben tatsächlich zu den niedrigsten in ganz Europa gehören. Die hohen Endverbraucherpreise resultieren primär aus der staatlichen Besteuerung und den verschiedenen Abgaben, nicht aus monopolistischen Strukturen der Konzerne.

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Eine der Hauptursachen für den erwarteten Preisanstieg ist das Ende des bestehenden Tankrabatts. Rechnerisch führt dieses Allein schon zu einer Verteuerung von rund siebzehn Cent pro Liter.

Prognose zum künftigen Spritpreis

Darüber hinaus erwartet der Bundesverband freier Tankstellen, bft, dass die erhöhte Klimaquote weitere sechs bis sieben Cent zum Preis dazukommen lässt. In der Summe bedeutet dies einen Anstieg von achtundzwanzig bis neunundzwanzig Cent pro Liter. Im Gegensatz dazu rechnet der ADAC zunächst nur mit den siebzehn Cent, die durch den wegfallenden Rabatt entstehen, und sieht die Klimaquote als weniger kritisch an.

Die unterschiedlichen Einschätzungen der Verbände zeigen, wie komplex die Prognose der Marktentwicklung ist und wie stark politische Entscheidungen die Preisbildung beeinflussen. Der ADAC weist zudem darauf hin, dass der Preisdeckel laut einer Studie desRWI in den vergangenen beiden Jahren die durchschnittlichen Spritpreise lediglich um zwei bis sechsundsechzig Hundertstelpunkte gesenkt hat, was seine Wirksamkeit infrage stellt. Auf Seiten der Politik wird die Lage ebenfalls differenziert betrachtet.

Das Bundeswirtschaftsministerium widerspricht den Befürchtungen, dass die Klimaquote im Jahr 2027 zwingend zu höheren Spritpreisen führen muss. Es wird argumentiert, dass Ölkonzerne angesparte Klimagutschriften nutzen könnten, um die Preise stabil zu halten.

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Politische Einschätzung und Reformbedarf

Zudem betont das Ministerium klar, dass der geplante Preisdeckel keine allgemeine Entlastungsmaßnahme für die Verbraucher darstellt. Stattdessen soll er dazu dienen, krisenbedingte Preisspitzen zu begrenzen und extreme Marktvolatilitäten einzudämmen. Die Debatte um den Spritpreis deckt tiefe strukturelle Probleme in der Energiewende und der Marktkonsolidierung auf. Während einerseits die Belastung durch Steuern und Abgaben als Hauptfaktor identifiziert wird, andererseits aber bürokratische Hürden den Wettbewerb behindern, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Preisentwicklung hoch.

Die warnenden Stimmen aus der Branche wie Thomas Lex und der Mineralölverband zeigen, dass ohne tiefgreifende Reformen sowohl die Versorgungssicherheit als auch der faire Wettbewerb gefährdet sein könnten. Die Politik steht vor der Herausforderung, einen Ausgleich zwischen ökologischen Zielen, wirtschaftlicher Machbarkeit und sozialem Ausgleich zu finden, während die Verbraucher mit steigenden Kosten rechnen müssen.