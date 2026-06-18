Warren Barton angegriffen: Ex-Verteidiger bei WM von Fan mit Flasche getroffen

Warren Barton, ein ehemaliger englischer Nationalspieler, wurde während eines Fußballspiels bei der Weltmeisterschaft (WM) von einem Fan mit einer Flasche angegriffen. Der US-amerikanische Sender FOX hatte Barton als Kommentator für das Spiel eingesetzt.

Warren Barton , ein ehemaliger englischer Nationalspieler, wurde während eines Fußball spiels bei der Weltmeisterschaft (WM) von einem Fan mit einer Flasche angegriffen. Der US-amerikanische Sender FOX hatte Barton als Kommentator für das Spiel eingesetzt.

Während des Spiels Kolumbien gegen Usbekistan wurde Barton von einem Fan mit einer Flasche an den Kopf geworfen. Der Co-Kommentatorin Jacqui Oatley (51) bemerkte, dass Barton eine blutige Wunde am Kopf hatte und sagte, dass er blutete wie verrückt. Barton beruhigte die Situation wieder und sagte, dass ihm gut ging. Später schilderte Oatley in den sozialen Medien, dass sie gehört hatte, wie Barton einen Schlag abbekam und sah, wie Blut an seiner Stirn herabfloß.

Barton konnte trotz der dramatischen Szene und der blutigen Wunde an der Stirn seinen Job weiter durchführen. Die Atmosphäre im Stadion wurde von Oatley als 'unwirklich' beschrieben. Kolumbien gewann sein WM-Auftaktspiel gegen Usbekistan 3:1. Die kolumbianischen Fans waren nach dem Spiel phänomenal





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Warren Barton WM Fußball Angriff Flasche

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