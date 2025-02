Warren Buffett kauft trotz Analyst-Skepsis bei Sirius XM weiter ein

Der bekannte Value Investor Warren Buffett hat die Beteiligung an Sirius XM weiter ausgebaut, während Analysten eher zurückhaltend gegenüber der Aktie sind. Trotz der Herausforderungen durch Konkurrenten wie Spotify setzt Berkshire Hathaway mit seinem langfristigen Anlagehorizont auf das Satellitenradio-Unternehmen.

Sirius XM-Aktie hat an der mehr als zwei Jahre andauernden jüngsten Hausse so gut wie nicht teilgenommen. Zwar besitzt das Unternehmen als einziges eine Satellitenradio lizenz der US Federal Communications Commission (FCC), dennoch hat es hart mit Konkurrenten wie Spotify zu kämpfen. Angesichts dessen sind Analysten laut 'TipRanks' sehr zurückhaltend und vergeben vier 'Sell'-, fünf 'Hold'- und nur drei 'Buy'-Ratings.

Warren Buffett kauft bei Sirius XM zuDoch bei Berkshire Hathaway, dem von Warren Buffett geführten Investment-Konglomerat, ist man anscheinend optimistisch. Zwar wurden 2024 viel mehr Aktien verkauft als gekauft, doch ausgerechnet Sirius XM war eine der wenigen Aktien bei denen die Beteiligung ausgebaut wurde. So hat Berkshire kürzlich weitere 2,3 Millionen Aktien für insgesamt etwa 54 Millionen Dollar erworben und besitzt nun rund 35 Prozent der ausstehenden Sirius XM-Aktien. Inzwischen macht Sirius XM etwa ein Prozent des Berkshire-Aktienportfolios aus und landet damit auf dem zwölften Platz im Portfolio.Buffett - ein Value-InvestorWarren Buffett ist sicherlich der bekannteste Value Investor der Welt. Das bedeutet, er setzt auf Aktien, die er auf Basis des inneren oder fairen Unternehmenswerts für unterbewertet hält und bei denen er einen gangbaren Weg zur Schließung der Lücke sieht. Womöglich ist dies bei Sirius XM der Fall. Die Aktie wird nur mit dem 8,5-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was laut 'The Motley Fool' bei dieser Art von Markt und für ein Unternehmen, das quasi ein legales Monopol ist, eine äußerst niedrige Bewertung ist.Sirius XM setzt auf eine ganze Reihe von Initiativen - darunter eine neue Preisgestaltung, neue Technologien sowie neue große Podcast-Marken - um neue Abonnenten zu gewinnen. Erste Erfolge waren im vierten Quartal 2024 zu beobachten: Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren gelang es Sirius XM, die Zahl seiner Abonnenten zu steigern.Langfristige PerspektiveHinzu kommt, dass Berkshire einen sehr langfristigen Anlagehorizont hat. Das bedeutet, dass Buffett und sein Team langfristig richtig liegen könnten, während viele andere Analysten kurzfristig richtig liegen. Von Vorteil aus Buffetts Sicht ist sicherlich auch, dass er mit Sirius derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent erzielen kann, so dass Berkshire Einnahmen erzielen kann, während man darauf wartet, dass Sirius XM wieder auf Kurs kommt





