Warren Buffett spendet 5,3 Milliarden Dollar an Familienstiftungen von Berkshire Hathaway

Der Berkshire-Chef übergibt Anteile im Wert von 5,3 Milliarden Dollar an die Stiftungen seiner Kinder sowie die Stiftung seiner verstorbenen Frau Susan. Die Spenden verteilen sich auf mehrere Wohltätigkeitsorganisationen.

Warren Buffett überweist Anteile seiner Holding Berkshire Hathaway im Gesamtwert von 5,3 Milliarden Dollar an gemeinnützige Organisationen. Die 96-jährige Investitionsmagnat gab am Montag offiziell bekannt, dass die Stiftungen seiner drei erwachsenen Kinder jeweils rund 1,1 Milliarden Dollar erhalten werden. Dieser Schritt stellt einen signifikanten Teil des geplanten Verkaufs seiner Unternehmensbeteiligungen dar, der im Juli desselben Jahres angekündigt wurde.

Detailplanung der Vermögensübertragung

Neben den Zuwendungen an die Kinder der Familie geht ein weiterer Betrag in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar an die Susan Thompson Buffett Foundation. Diese Stiftung ist nach der verstorbenen Ehefrau des Milliardärs benannt. Die gesamte Schenkung umfasst 9,23 Millionen Aktien der Berkshire Hathaway Klasse B. Diese massive Weitergabe von Vermögen findet ausschließlich im Rahmen der familiären Philanthropie statt und bleibt dabei außen vor, dass Buffett in der Vergangenheit oft als größter Wohltäter weltweit galt.

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Die aktuelle Transaktion markiert eine klare Abkehr von früheren Strategien. Buffett hatte im Juli bereits signalisiert, dass er seine riesige Beteiligung an dem Unternehmen in den kommenden acht Jahren vollständig abgeben wird. Im selben Zeitraum kündigte er auch an, der Gates Foundation, die von seinem langjährigen Freund Bill Gates geleitet wird, kein Geld mehr spenden zu werden. Damit bleibt eine Organisation, die früher eine zentrale Rolle in den philanthropischen Plänen des Milliardärs spielte, nun leer aus.

Gates Foundation im Fokus kontroverser Umstände

Die Entscheidung, der Gates Foundation keine Mittel zukommen zu lassen, korreliert zeitlich mit öffentlichen Kontroversen. Zuvor hatte das US-Justizministerium eine große Menge an Dokumenten veröffentlicht. Diese Enthüllungen brachten die Verbindungen von Bill Gates zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut in die Kritik. Buffett äußerte sich zu den genauen Beweggründen für die Abkehr von der Partnerschaft zwar nicht explizit, die zeitliche Nähe ist jedoch offenkundig.

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Erst zum zweiten Mal in den letzten zwei Jahrzehnten kündigt Buffett nun eine Spende an, bei der die Gates Foundation nicht profitiert. Die bisherige enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Milliardären hat sich dadurch deutlich verändert. Die Susan Thompson Buffett Stiftung wird derzeit vom Ex-Mann seiner Tochter Susie geleitet. Dies ist ein weiterer Beleg für die intensive familialen Verflechtungen im Management der gemeinnützigen Einrichtungen.

Zukunft der Stiftungen und Verteilung der Mittel

Buffett und seine verstorbene Frau hatten vor fast drei Jahrzehnten für jedes Kind eine eigene Stiftung gegründet. Die Susie Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation sowie die NoVo Foundation von Peter Buffett existieren bereits seit langer Zeit. Susie, Howard und Peter sind inzwischen alle zwischen 60 und 80 Jahre alt und tragen die Verantwortung für das verbleibende Vermögen ihres Vaters.

Jede der drei Stiftungen konzentriert sich derzeit auf ein eigenes thematisches Schwerpunktgebiet. Susies Organisation widmet sich der frühkindlichen Bildung. Howards Stiftung engagiert sich für Ernährungssicherheit und Konfliktbewältigung. Peters NoVo Foundation unterstützt marginalisierte Gruppen. Buffett erklärte am Montag, er vertraue zu 100 Prozent sowohl auf die Fähigkeiten als auch auf die Zuverlässigkeit seiner Kinder. Er betonte, dass seine Kinder seit Jahrzehnten mit Bedacht für sinnvolle Zwecke spenden.

Finanzielle Größenordnung und weitere Pläne

Die diesjährigen Thanksgiving-Spenden an die Familienstiftungen sind mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr. Dennoch muss Buffett das Tempo deutlich erhöhen, wenn er sein Ziel erreichen will, seine Anteile in acht Jahren vollständig abzugeben. Das Vermögen des Investors bleibt dennoch immens groß. Nach der heutigen Ankündigung sind seine verbliebenen Aktien laut Bloomberg Billionaires Index noch mehr als 162 Milliarden Dollar wert.

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Dieser Betrag stellt den weitaus größten Teil seines gesamten Vermögens von 168,4 Milliarden Dollar dar. Der Großteil der verbleibenden Aktien wird nach Buffetts Tod an seine Kinder gehen. Diese müssen dann einstimmig entscheiden, wofür das Geld verwendet wird. Die Optionen umfassen die weitere Verteilung auf die bestehenden Familienstiftungen oder die Bündelung der Mittel für andere, neue Zwecke. Die genaue Umsetzung dieser langfristigen Strategie steht noch aus.