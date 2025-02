Warren Buffetts kluges Investment in See's Candies: Ein Beispiel für langfristigen Erfolg

Dieser Artikel untersucht Warren Buffetts erfolgreiche Investition in See's Candies und zieht daraus wichtige Lehren für langfristige Anleger. Die Geschichte hinter der Übernahme, die strategische Bedeutung der Wettbewerbsvorteile und die Bedeutung von Qualität und Beständigkeit im Vergleich zum Einstiegspreis werden näher betrachtet.

Berkshire Hathaway , das von Warren Buffett geführte Investmentunternehmen, besitzt den kalifornischen Pralinen- und Süßwarenhersteller See's Candies . Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1921 von Charles See, seiner Frau Florence und seiner Mutter Mary gegründet. Im Jahr 1971 erwarb Berkshire Hathaway das traditionsreiche Unternehmen komplett.

Treibende Kraft hinter der Übernahme von See's Candies war der im November 2023 verstorbene Charlie Munger, Warren Buffetts rechte Hand und langjähriger Vizechef von Berkshire Hathaway. Munger überzeugte Buffett, See's Candies zu einem auf den ersten Blick hohen Preis zu erwerben: Berkshire Hathaway zahlte das Dreifache des damaligen Buchwerts von See's Candies. Trotz des teuren Kaufpreises war die Investition für Berkshire Hathaway sehr gewinnbringend: „Wir haben 25 Millionen US-Dollar investiert und es hat uns einen Vorsteuergewinn von über 2 Milliarden US-Dollar beschert, weit über 2 Milliarden US-Dollar“, sagte Buffett auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway im Jahr 2019. Bezogen auf den Einstiegspreis belief sich der Gewinn aus dem Investment bisher auf gut 8.000 %. Verantwortlich für die hohen Gewinne waren die stabilen Wettbewerbsvorteile von See's Candies. Das Unternehmen hat lokal und regional mit seinen Schokoladenläden kaum Konkurrenz und kann seit Jahrzehnten verlässliche Gewinne erwirtschaften. Der wichtigste Tag im Jahr für See's Candies ist dabei der Valentinstag. Am Tag vor dem Valentinstag und am Valentinstag selbst erzielt See's Candies die höchsten Umsätze im Jahr. Auch das Weihnachtsgeschäft ist für See's Candies naturgemäß sehr wichtig. Auf der Hauptversammlung 2019 erläuterte Buffett auch, dass man immer wieder versucht habe, das Unternehmen noch größer zu machen und sowohl geografisch als auch mit anderen Produkten zu expandieren. Beides funktionierte aber nicht gut: See's Candies ist stark in einer bestimmten Nische, nämlich den „boxed chocolates“ (was im Wesentlichen Pralinen entspricht) und zugleich in einer bestimmten Region, nämlich dem Westen der USA.Fazit: Auch Privatanleger können aus Warren Buffetts Investment in See's Candies etwas lernen. Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und einem stabilen Geschäftsmodell können langfristig enorme Gewinne abwerfen. Für langfristige Anleger sollte vor allem die Qualität und Beständigkeit eines Unternehmens zählen, und erst in zweiter Linie der Einstiegspreis. Das ist eine Lektion, die auch Warren Buffett im Laufe der Zeit lernte, insbesondere von Charlie Munger. Für langfristige Anleger zahlen sich Geduld und Weitblick aus, wie Buffett und Munger in den vergangenen Jahrzehnten eindrucksvoll vorgelebt haben





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Warren Buffett Berkshire Hathaway See's Candies Investitionen Langfristiger Erfolg Wettbewerbsvorteile Qualität Beständigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warum Warren Buffett mit diesem Tech-ETF schlauer ist als 99 % der AnlegerWarren Buffetts favorisierter Tech-ETF fokussiert auf Cyber-Security, wächst rasant und verspricht hohe Stabilität.

Weiterlesen »

Warren Buffetts Tech-ETF: Ein Markt mit ZukunftDer Artikel untersucht den Cyber-Security-ETF von Warren Buffett, First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, und dessen Potential im rasant wachsenden Markt der Cybersicherheit.

Weiterlesen »

Warren Buffetts Milliarden-Wette: Explodieren diese 2 Aktien vielleicht schon am Freitag?Buffett setzt auf Chevron und Occidental Petroleum vor Quartalsberichten, Analysten sehen große Kurschancen.

Weiterlesen »

Zum Millionär in wenigen Klicks? So geht es mit dem Warren-Buffett-ETFWerden Sie mit ETFs auf den S&P 500 zum Millionär – Buffetts Tipp für langfristigen Erfolg.

Weiterlesen »

NYSE-Aktie Berkshire Hathaway: Aktionäre fordern KI-Ausschuss und Buffetts UnterstützungWarren Buffett zeigt sich skeptisch gegenüber KI und warnt trotz dem großen Potenzial auch vor deren möglichen Gefahren. Unternehmen in seinem Portfolio setzen unterdessen zunehmend auf die Technologie. Ein Gruppe von Aktionären von Berkshire Hathaway fordert nun eine stärkere Überwachung der KI-Risiken durch ein unabhängiges Komitee.

Weiterlesen »

NASDAQ-Wert Sirius XM-Aktie gewinnt: Buffett stockt mit Berkshire Hathaway bei Sirius XM weiter aufWarren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligung an Sirius XM weiter ausgebaut. Bei den Anlegern des Satellitenradiounternehmens kommt das gut an.

Weiterlesen »