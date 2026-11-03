Warrior Kid: Chris Pratt inszeniert modernes Karate-Kid-Abenteuer für die Generation Alpha

Chris Pratt spielt in Warrior Kid einen Navy SEAL, der einen gemobten Jungen zum Krieger ausbildet. Der Film startet ab dem 18. Oktober als familienfreundliches Actionabenteuer.

Der US-Schauspieler Chris Pratt kehrt mit dem neuen Film " Warrior Kid" in die Rollenwelt harter Militärhelden zurück, doch dieses Mal dient seine Figur einem familiären Zweck. Der Film startete am 18. Oktober und richtet sich explizit an die jüngere Zielgruppe der Generation Alpha. Pratt übernimmt dabei die Rolle eines erfahrenen Navy SEAL, der seinen Neffen vor Mobbing schützt und ihm Kampftechniken beibringt.

Pratt als Mentor im modernen Kontext

Die Handlung von "Warrior Kid" erinnert stark an das klassische Motiv des Mentor-Schüler-Verhältnisses, wie es aus dem Kultfilm "Karate Kid" bekannt ist. In diesem Originalwerk half der Hausmeister Mr. Miyagi dem rebellischen Daniel LaRusso, dargestellt von Ralph Macchio, gegen seine Peiniger rund um Johnny Lawrence, gespielt von William Zabka. Mr. Miyagi vermittelte nicht nur Widerstandskraft, sondern auch wichtige Lebensweisheiten. Bei "Warrior Kid" übernimmt Chris Pratt diese Rolle des weisen Lehrers für den jungen Marc, gespielt von Jude Hill.

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Handlung und Hauptdarsteller im Fokus

Marc ist ein lebensfroher Junge, der in der Schule jedoch regelmäßig von Bullies verspottet und drangsaliert wird. Die Situation ändert sich grundlegend, als sein Onkel Jake, verkörpert von Chris Pratt, vorübergehend bei ihm und seiner Mutter Sarah, gespielt von Linda Cardellini, einzieht. Jake hat sich während seines Einsatzes verletzt und muss sich auskurieren. Als er erkennt, wie sehr sein Neffe unter dem Mobbing leidet, beschließt er, aus Marc einen echten Krieger zu machen.

Neben den Hauptdarstellern sind weitere bekannte Namen in den weiteren Rollen zu sehen. Dazu gehören Ava Torres, Carl McDowell und Parker Young. Auch Levi McConaughey, der Sohn von Matthew McConaughey, ist in der Besetzung vertreten. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme von Jocko Willink, der als Autor und ehemaliger Navy SEAL selbst eine zentrale Rolle in der Entstehung des Projekts innehat.

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Rezeption und Einordnung des Films

Die Reaktion auf den Trailer war überwiegend positiv, wobei viele Zuschauer Parallelen zur Gen-Z-Version von "Karate Kid" zogen. Eine Beobachterin äußerte direkt ihre Begeisterung für das Konzept des Films. Der Film positioniert sich bewusst als familienfreundliche Alternative zu den harten Military-Actionserien, in denen Chris Pratt zuvor zu sehen war. Man könnte ihn sogar als Spin-off zwischen der ersten und zweiten Staffel von "The Terminal List" betrachten, albeit in einer deutlich entspannteren Atmosphäre.

Starttermin und Verfügbarkeit

"Warrior Kid" ist ab dem 18. Oktober für das Publikum verfügbar. Der Film verbindet Elemente der Actionserie "The Terminal List" mit der emotionalen Tiefe einer Familiengeschichte. Durch die Kombination von Chris Pratt als stahlhartem Navy SEAL und der sensiblen Darstellung von Jude Hill als Opfer von Mobbing spricht der Film sowohl Fans von Action als auch diejenigen an, die nach unterhaltsamen Filmen für die ganze Familie suchen. Die Produktion markiert eine interessante Weiterentwicklung der Karriere von Chris Pratt weg von reinen Blockbuster-Rollen hin zu erzählerisch anspruchsvolleren Projekten.