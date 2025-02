Warriors siegen knapp gegen Rockets vor der All-Star-Pause

Die Golden State Warriors haben sich in einem spannenden Spiel gegen die Houston Rockets mit 105:98 durchgesetzt und einen wichtigen Sieg vor der All-Star-Pause eingefahren. Stephen Curry führte sein Team mit 27 Punkten an, doch die Dubs mussten bis zum Schluss alles geben, um den fast verspielten Vorsprung zu sichern.

Die Golden State Warriors haben sich in einem hart umkämpften Match gegen die Houston Rockets mit 105:98 durchgesetzt und damit einen wichtigen Sieg vor der All-Star-Pause eingefahren. Stephen Curry führte sein Team mit 27 Punkten an, doch die Dubs mussten am Ende noch einmal alles geben, um einen fast verspielt geglaubten Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Golden State startete mit viel Energie und dominierte die erste Hälfte.

Die neu formierte Small-Ball-Formation um Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Moses Moody und Draymond Green setzte die Rockets-Defensive von Beginn an unter Druck. Vor allem in der ersten Halbzeit glänzten Podziemski und Moody mit aggressivem Spiel auf beiden Seiten des Courts. Die Warriors führten zwischenzeitlich mit 24 Punkten und schienen einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Doch dann kam der Einbruch: Die Warriors wirkten müde nach ihrem intensiven Spielplan der letzten Tage, und Houston nutzte die Chance. Coach Ime Udoka setzte zu Beginn des letzten Viertels auf seine Bankspieler, nachdem die Starter zuvor enttäuscht hatten. Nate Williams, der erst sein sechstes Saisonspiel bestritt, brachte mit sieben schnellen Punkten neue Energie ins Team. Die Rockets starteten einen 16:6-Lauf und verkürzten den Rückstand auf nur noch zwei Punkte. In der entscheidenden Phase übernahm dann wieder Curry das Kommando: Ein wichtiger Dreier des Superstars stoppte den Rockets-Run, bevor Jimmy Butler mit einem Dunk für Aufsehen sorgte. Draymond Green setzte schließlich mit einem eiskalten Dreier 47 Sekunden vor Schluss den Schlusspunkt und sicherte den Warriors den Sieg. Alle fünf Starter punkteten zweistellig - neben Curry (27 Punkte) überzeugten Butler (19), Podziemski (18), Green (13) und Moody (10). Trotz einer schwachen Dreierquote (26,8 Prozent) blieben die Warriors stabil, leisteten sich nur zehn Turnover und erzwangen 20 Ballverluste der Rockets. Bei Houston stach vor allem Aaron Holiday mit 25 Punkten heraus, Alperen Sengün steuerte ein Double-Double aus 10 Punkten und 13 Rebounds bei. Mit diesem hart erkämpften Erfolg verabschiedet sich Golden State in die All-Star-Pause und hat nun Zeit, neue Kräfte für die heiße Saisonphase zu sammeln





