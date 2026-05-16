Der Warsteiner-Konzern beschließt, die Brauereien in Hiddenhausen und Paderborn zu schließen, was rund 220 Stellen in Ostwestfalen betreffen. Das familiengeführte Unternehmen begründen die Abschlüsse mit dem Rückgang des alkoholischen Getränkes in Deutschland.

Der Warsteiner-Konzern schließt die Herforder Brauerei in Hiddenhausen und hat den Standort in Paderborn ebenfalls im Visier. Dies bereitet Sorgen um die Zukunft rund 220 Arbeitsplätzen und ihrer Familien.

Für Ostwestfalen könnte dies ein Stück identidad verschwinden. Es geht um zwei beliebte Bier-Marken, die jetzt zur Brauerei in Warstein werden. Unter dem Dach der Haus Cramer Gruppe, die größte Brauerei in Deutschland, ist bekannt, die Schließung für das zweite Halbjahr 2026 angekündigt zu haben. Sollte der Verkauf der Brauerei in Paderborn scheitern, könnte der Betrieb dort zum Jahresende 2026 eingestellt werden.

Für die Region ist es ein schwerer Schlag, fast 100 Arbeitsplätze in Herford zu sichern, dazu etwa 120 in Paderborn. Viele Mitarbeiter fühlen sich verbunden mit ihrer Heimat und Identität, die mit dem Job verbunden ist





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