Warsteiner-Konzern schließt Brauereien in Paderborn und Herford

Der für Ostwestfalen-Lippe bekannte Warsteiner-Konzern plant die Schließung der Brauereien in Paderborn und Herford. Dies wird rund 220 Mitarbeiter und ihre Familien in wirtschaftliche Nöte bringen. Die Brauereien sollen weiterhin ihre Namen tragen, werden jedoch in Warstein produziert. Der Grund ist der stark sinkende Bierkonsum in Deutschland.

Schlechte Nachrichten für Herforder und Paderborner. Der Warsteiner-Konzern schließt die Herforder Brauerei in Hiddenhausen, auch der Standort in Paderborn steht auf dem Spiel. 220 Mitarbeiter und ihre Familien ringen bereits jetzt bereits um ihre Zukunft.

Die Schließung ist für das zweite Halbjahr 2026 angekündigt. Und es könnte noch härter kommen: Falls ein Verkauf der Brauerei in Paderborn nicht gelingt, soll der Betrieb dort zum Jahresende 2026 ebenfalls eingestellt werden. Der Auslaß wurde verkündet durch die Haus Cramer Gruppe, die Dachgesellschaft der Warsteiner Brauerei. Sie gehört zu den größten Deutschlands.

Die Mitarbeiter und ihre Familien fordern in einer Internet-Petition: „Stoppt das Aus für Herforder: Tradition lässt sich nicht umfühlen!

“. Initiator Thomas Gersmann beklagt gegenüber BILD: „Eine über 140-jährige Brautradition soll beendet werden.

“ Dass Herforder und Paderborner Bier künftig am Hauptstandort in Warstein gebraut werden





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