Warsteiner schließt Brauereien und bündelt Produktion in Warstein

Der Brauerei-Riese Warsteiner kündigt Standortschließungen an. Die Produktion wird auf den Hauptsitz in Warstein konzentriert, um sinkende Absatzzahlen auszugleichen.

Die traditionsreiche Braufamilie Cramer beendet eine Ära der dezentralen Produktion: Der deutsche Branchenriese Warsteiner gibt bekannt, mehrere Standorte aufzugeben und die gesamte Bierherstellung am Heimatstandort Warstein im Sauerland zu bündeln. Diese strategische Neuausrichtung betrifft den gesamten Konzernbereich in Nordrhein-Westfalen und führt zu erheblichen Veränderungen für die Belegschaft sowie die regionalen Produktionskapazitäten.

Kern Details des Umbaus

Als unmittelbare Folge dieser Umstrukturierung schrumpft die Gesamtbelegschaft des Unternehmens auf 600 Mitarbeiter. Der Umbauprozess ist bereits weit fortgeschritten; so wurde die Brauerei in Herford mit einer Jahreskapazität von 300.000 Hektolitern und rund 100 Mitarbeitern bereits geschlossen. Zudem plant der Konzern den Verkauf oder die Schließung des größeren Standorts mit einer Kapazität von einer Million Hektolitern pro Jahr und mehr als 100 Beschäftigten. Sollte bis zum Ende des Jahres kein Käufer für diesen Standort gefunden werden, droht auch dort das Aus.

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Stakeholder Positionen und Gründe

Konzernchef Bodo-Joachim Wendenburg verteidigt die Maßnahmen als notwendigen Schritt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit. Er betonte in öffentlichen Statements, dass er sich sicher sei, durch diese Verhandlungen eine wichtige Voraussetzung für das weitere Bestehen des Unternehmens zu schaffen. Die Entscheidung steht im direkten Zusammenhang mit demografischen und konsumbezogenen Trends, die den Markt grundlegend verändern.

Marc Peters, Geschäftsführer des Brauereibundes NRW, erklärt gegenüber Medien, dass die Leidenschaft der Deutschen fürs Bier zunehmend nachlässt. Verbraucher trinken insgesamt weniger Alkohol, während jüngere Generationen ihre Konsumgewohnheiten ändern. Dieser demografische Wandel reduziert die traditionelle Biernachfrage signifikant, was die Branche vor enorme Herausforderungen stellt.

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Marktdaten und Realwelt Auswirkungen

Die Zahlen untermauern die dringende Notwendigkeit der Restrukturierung. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 7,8 Milliarden Liter Bier abgesetzt, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024 entspricht. Im Zehnjahresvergleich brach der Absatz sogar um fast ein Fünftel ein. Peters rechnet damit, dass die Nachfrage auch im Jahr 2026 weiter sinkt, was die Planungssicherheit für Investitionsentscheidungen erschwert.

Neben dem rückläufigen Konsum belasten hohe Energie- und Produktionskosten die Brauereien immens. Das Brauen ist energieintensiv, und aktuell hohe Strom- und Gaskosten verursachen massive finanzielle Lasten. Hinzu kommen steigende Rohstoffkosten für Malz und Hopfen sowie andere Faktoren, die die Margen weiter unter Druck setzen.

Zukunftsstrategie und Innovation

Trotz des Schrumpfkurses investiert der Konzern in Warstein in die Zukunft. Am Hauptsitz mit Produktionskapazitäten von bis zu sechs Millionen Hektolitern pro Jahr sollen künftig auch Marken wie Herforder gebraut werden, um die Zentrale besser auszulasten. Zusätzlich plant Warsteiner den Bau einer eigenen Entalkoholisierungsanlage, da der Markt für alkoholfreies Bier wächst und mittlerweile zehn Prozent Marktanteil erreicht.