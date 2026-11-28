Altaussee war Schauplatz von „Spectre“ mit Daniel Craig. Doch der Ort setzt nicht auf Bond-Kult, sondern auf Zurückhaltung – und bewahrt seine Geschichte. Wird mit dem neuen Bond-Darsteller der Ort wieder zum Schauplatz?

Daniel Craig im Januar 2015 vor den Dreharbeiten zum James Bond-Film „Spectre“ in Altaussee im Salzkammergut. - Altaussee war Schauplatz von „Spectre“ mit Daniel Craig.

Doch der Ort setzt nicht auf Bond-Kult, sondern auf Zurückhaltung – und bewahrt seine Geschichte. Wird mit dem neuen Bond-Darsteller der Ort wieder zum Schauplatz? Mystische Nebelschwaden hängen tief über dem Altausseer See; eine gespenstische Stille herrscht. Wenig später schiebt sich gleißendes Licht durch die Wolken und gibt den Blick über das Wasser frei.

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Am gegenüberliegenden Ufer ragt die Trisselwand wie ein Schutzwall in den Himmel. Es ist, als wagte sich die Schönheit der Landschaft nur zögernd aus der Deckung. Und als würde hier seit Jahrzehnten nichts passieren.