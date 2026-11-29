Stellen Sie sich vor, tausend Experten könnten ihnen live direkt ins Herz schauen. Schwer vorstellbar, aber in Bonn so passiert.

Stellen Sie sich vor, tausend Experten könnten ihnen live direkt ins Herz schauen. Schwer vorstellbar, aber in Bonn so passiert.

" ruft Tobias. Er sitzt vor etwa einem Dutzend Bildschirmen, die sie vor dem OP-Bereich der Uniklinik aufgebaut haben. Umgeben von anderen Bildtechnikern hat er den Job alles, was drinnen im OP geschieht, so anschaulich wie möglich nach London zu übertragen. Spannend ist es - fast wie ein Krimi.

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Tatsächlich steht heute aber eine Herz-OP auf dem Programm. Übertragen wird nach London. Dort sind mehrere tausend Herzmediziner, die einen ganzen Tag über moderne Operationsmöglichkeiten diskutieren. Und der Bonner Kardiologe Prof. Dr. Nickenig lässt sich vom ganzen Saal auf die Finger blicken, während er einen seiner kompliziertesten Eingriffe vornimmt.