Im Juli zahlte jemand 960.000 Dollar für eine getragene Lederjacke von Jensen Huang. Vier Monate später ist der Nvidia-Gründer seinen Chefposten kurzzeitig los, und das Internet macht sich über seine Garderobe lustig.

Im Juli zahlte jemand 960.000 Dollar für eine getragene Lederjacke von Jensen Huang. Vier Monate später ist der Nvidia -Gründer seinen Chefposten kurzzeitig los, und das Internet macht sich über seine Garderobe lustig.

Wie wurde aus der Uniform der Aufsässigen ein Statussymbol für Milliardäre? Seit Marlon Brando sie 1953 in "Der Wilde" trug, wirkt jeder Mann in Lederjacke ein bisschen gefährlicher, als er ist. Die Ramones kombinierten sie in den Siebzigern mit zerrissenen Jeans und Turnschuhen, fortan gehörte sie zum Punk wie der Dreiakkordsong. Zum Anlageobjekt wurde die schwarze Lederjacke aber erst durch Jensen Huang.

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Bei kaum einem Auftritt des Nvidia-Chefs fehlte sie, und im Juli brachte eines seiner getragenen Exemplare bei Sotheby's 960.000 Dollar. Wer genauer hinsah, fand unter dem Leder allerdings keinen Rocker, sondern einen Perfektionisten mit ausgeprägtem Kontrollbedürfnis. Huang hatte Nvidia ganz auf sich zugeschnitten, 60 Manager berichteten direkt an ihn. Man stellt sich einen Mann vor, der selbst das Chaos noch per E-Mail genehmigt.