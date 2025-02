Warum 'Burning Crown' die bessere Alternative zu 'Fourth Wing' ist

Der 'Fourth Wing'-Hype auf TikTok hat viele Menschen begeistert, doch eine deutsche Fantasy-Reihe bietet eine ähnlich spannende Geschichte mit mehr Tiefgang.

Diese Buch reihe ist den TikTok-Hype absolut nicht wert – ich empfehle lieber Fantasy einer deutschen Autorin!\Seit einigen Wochen ist mit 'Onyxstorm', der neuen Band einer Fantasy -Reihe, erschienen, die vor allem durch TikTok richtig groß wurde. Dabei gibt es ein Buch mit einer ganz ähnlichen Prämisse, das in meinen Augen aber einiges besser macht.

Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass niemand mehr Bücher lesen würde, entspricht das einfach nicht den Fakten: Im Jahr 2023 hat allein der Buchmarkt in Deutschland 8,78 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Diese Zahlen sind auch der App TikTok geschuldet, wo unter #Booktok Romane rezensiert, besprochen und gehypt werden. Die Story rund um eine Akademie für Drachenreiter und eine heiße Liebesgeschichte und die echten schicken Cover begeistern weltweit Millionen Menschen. Nur mich lässt das alles ziemlich kalt. Das liegt aber auch daran, dass ich eine ganz ähnliche Geschichte in besserer Ausführung aus Deutschland kenne. 'Flammengeküsst', wie die 'Fourth Wing'-Reihe in Deutschland heißt, ist eines der vielen aufkommenden Romantasy Bücher und liegt damit voll im Trend, was auch zum Hype beitragen dürfte. Die Story ist recht simpel erklärt: Violets Zukunftspläne, als Schriftgelehrte zu arbeiten werden von ihrer Mutter, der obersten Generalin der Armee, zunichte gemacht, die sie dazu zwingt, am Auswahlverfahren für die Ausbildung zum Drachenreiter teilzunehmen. Dieses Auswahlverfahren endet für die meisten Rekruten tödlich und auch in der Ausbildung selbst, wollen Violet einige ihrer Mitschüler an den Kragen. Vor allem Xaden, dem gnadenlosesten Bewerber, der aber auch eine seltsame Anziehung auf Violet ausübt. \'Dragonbound'-Reihe wirkt im direkten Vergleich zu 'Fourth Wing' wie ein kleines Lichtchen, dabei hat es auch dieser Roman auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft. Vom Plot her liest es sich tatsächlich recht ähnlich: In der Armee werden Reiter mit Drachenwandlern, Menschen die sich in Drachen verwandeln können, zusammengebracht. Liebesbeziehungen zwischen Reiter und Drachen stehen unter Todesstrafe. Doch Yessa Hayes und ihr neuer Drache Cassim stellen diese Regel auf die Probe. Doch der verschlossene Cassim verbirgt etwas hinter seiner Maske. Denn Niehoff erzählt ihre Geschichte wesentlich tiefer, mit einem besseren Schreibstil, der wesentlich spannender und vor allem mit viel weniger Klischees. Wem 'Flammengeküsst' also zu langweilig und banal war, oder dem Hype nicht traut, der sollte mit 'Burning Crown' mehr als glücklich werden. Bisher ist nur der erste Band der Reihe verfügbar, Band 2 und 3 erscheinen aber beide noch dieses Jahr und können bereits auf Amazon vorbestellt werden





Fantasy Romantasy Tiktok Buchhypt Burning Crown Fourth Wing Flammengeküsst Dragonbound

