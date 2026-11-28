Und warum das 5-Sterne-Spahotel in Bayern gerade jetzt im Winter eine Reise wert ist.

Warum "Das Kranzbach" das schönste Wellness hotel für Hundebesitzer:innen ist – und gerade jetzt im Winter eine Reise wert ist. Meine Hündin und meine beste Freundin haben zufällig beide am 3.

Juni Geburtstag. Astrolog:innen würden vielleicht sagen, dass ich Zwillinge mag. Ich glaube da eher an Zufall. Der gemeinsame Geburtstag war aber der perfekte Anlass, den beiden eine gemeinsame Auszeit zu schenken: einen Trip ins Wellnesshotel.

Advertisement

Advertisement

Hundebesitzer:innen kennen das Dilemma: In den meisten Wellnesshotels sind Hunde gar nicht erst erlaubt. Und wenn doch, hocken sie am Ende eh nur auf dem Zimmer und haben nix vom Urlaub. Eine absolute Ausnahme war für mich "Das Kranzbach" bei Krün, rund eine Stunde südlich von München und etwa 15 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt. So viel vorweg: Es ist wohl das hundefreundlichste Hotel, in dem ich bisher war – und gleichzeitig ein ruhiges Adults-Only-Refugium.1.