In diesem Jahr ist die Aktie von Merck einer der großen Comeback-Werte am deutschen Markt. Seit einem Doppelboden bei 100,70 EUR Ende März legte der Titel in der Spitze fast 55 % zu. Der langfristige Abwärtstrend ist gebrochen und markante Widerstände überwunden. Dennoch rechne ich jetzt mit einer Korrektur.

Die gute Nachricht zuerst: Diese zu erwartende Gegenbewegung dürfte den intakten, soliden Aufwärtstrend der letzten Monate nicht gefährden, sondern höchstwahrscheinlich nur die Verbindung zwischen zwei großen Rallyphasen darstellen.

Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie im Juni und der Sprung über die beiden Widerstände bei 147,40 und 154,65 EUR haben für erheblichen Spielraum auf der Oberseite gesorgt. Das Idealziel der laufenden Rally dürfte jetzt aber zunächst weiter in die Ferne rücken: Die Anteile von RWE waren im September wie erwartet am oberen Ziel einer volatilen Aufwärtstrendphase bei 61 EUR nach unten an den Support bei 53,70 EUR abgeprallt.

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Mit einer Erholung verhinderten die Bullen zwar ein weiteres Verkaufssignal, können dem Abgabedruck seit Mitte November aber aktuell wenig entgegensetzen. Durch den starken Anstieg im März hatte man einen übergeordneten Support verteidigt. Doch die seither dominierende Dreiecksformation konnte trotz mehrerer Anläufe noch nicht überwunden werden. Aktuell läuft der sechste Angriff, der bei Erfolg neben einem Kaufsignal auch eine mittelfristige Trendwende auslösen kann.