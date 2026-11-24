Gegen den FSV Mainz 05 erweist sich der FC Augsburg als widerstandsfähig. Warum der Erfolg in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist.

Gegen den FSV Mainz 05 erweist sich der FC Augsburg als widerstandsfähig. Warum der Erfolg in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist.. Sieben Spiele in Serie hatte der Fußball-Bundesligist nicht gewonnen.

Überdies musste Trainer Manuel Baum mit enormem Verletzungspech zurechtkommen. Dennoch hat der Klub seine Pflicht erfüllt, hat den Negativtrend gestoppt und Der Erfolg war auf unterschiedliche Art und Weise bemerkenswert. Aus Mangel an Alternativen setzte Baum auf eine Abwehrformation, die in dieser Form noch nie zusammengespielt hatte. Unter anderem verhalf der Trainerin der ersten Liga.

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Das Eigengewächs zeigte mit seiner unaufgeregten Art eine überzeugende Leistung und diente als weiteres Beispiel für den Weg mit eigenen Nachwuchsspielern. In jüngerer Vergangenheit hat der FCA sein Ansinnen mit Leben gefüllt. Der Mut, selbst in schwierigen Situationen auf Nachwuchs zu setzen, wurde gegen Mainz belohnt. Ebenso überzeugte die Augsburger Mannschaft in ihrem Auftreten.

Den Mainzern waren sie nicht nur in etlichen statistischen Werten überlegen, sie wussten zugleich mit ihrem Ballbesitz etwas anzufangen. Weil Grundlagen wie Laufbereitschaft, Einsatz und Zweikampfstärke vorhanden waren, konnte der FCA seine qualitative Überlegenheit ausspielen. Baum und sein Team dürften sich bestärkt sehen, dass ihre Spielidee zu Erfolgen führt. Dass es mit dieser gelingen kann, selbst Tore zu erzielen und zugleich weniger Gegentreffer zu kassieren.

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Der FCA ist längst noch nicht dort, wo er sich gerne sieht. Platz neun in der vergangenen Saison hat Lust auf mehr gemacht. Nachdem ihm eine Bruchlandung gegen Mainz erspart blieb, besteht Baums Aufgabe nun darin, neben Konstanz in den Leistungen eine Konstanz in den Ergebnissen zu gewährleisten. Im Auswärtsspiel in Dortmund kann der FCA sich Bonuspunkte sichern.

Wesentlich bedeutender sind bis zur kurzen Winterpause die Ligaspiele gegen Hoffenheim, Köln und Paderborn sowie