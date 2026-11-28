Auf dem Juso-Bundeskongress in Bochum fordern die jungen SPD-Mitglieder mehr linke Politik. Die NRW-SPD haben sie an ihrer Seite.

", sagt schon einiges über den aktuellen Zustand der Partei aus. Gesagt hat ihn die NRW-Juso-Chefin Michelle Gnatzy zum Start in den Bundeskongress des SPD-Nachwuchses.

"Mut statt Mitte" heißt das Motto des Treffens in der Bochumer Ruhrcongress-Halle. Es ist ein Angriff auf die eigene Bundespartei und soll auch so verstanden werden.

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"Die Jusos wollen die SPD wieder deutlich nach links verlagern. Vor allem, wenn es um die Verteilung im Kapitalismus geht. Vermögenssteuer und höhere Erbschaftssteuern werden mit großer Vehemenz gefordert. Dazu müsse das Leben wieder bezahlbar werden, heißt es in einem Leitantrag.