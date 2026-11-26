Geburtenstatistiken zeigen, dass der Steinbock aufgrund der niedrigen Geburtenzahlen an den Weihnachtstagen statistisch am seltensten ist.

Welches Sternzeichen ist in Deutschland am seltensten? Die Geburtenstatistik zeigt, warum ausgerechnet die Weihnachtstage entscheidend sind. Nicht alle Sternzeichen sind gleich häufig vertreten. Die Geburtenstatistik zeigt, an welchen Tagen besonders wenige Kinder in Deutschland zur Welt kommen.

Ein Sternzeichen fällt dabei besonders auf. Während sich manche Sternzeichen über besonders viele Geburtstagskinder freuen dürfen, sieht es bei anderen ganz anders aus. Ein Blick in die Geburtenstatistik des Statistischen Bundesamtes zeigt: Rund um Weihnachten kommen in Deutschland auffällig wenige Babys zur Welt. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

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Zwischen 2015 und 2024 wurden am 25. Dezember im Schnitt nur 1.445 Kinder geboren. Auch Heiligabend mit 1.470 Geburten und der zweite Weihnachtsfeiertag mit 1.520 Geburten liegen weit unter dem durchschnittlichen Tageswert von 2.069 Geburten. Der schwächste einzelne Tag im untersuchten Zeitraum war ebenfalls ein Weihnachtsfeiertag: Am 25.