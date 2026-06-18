Warum die Hochphase der Pubertät so anstrengend ist und wie Stress unsere Erinnerungen beeinflusst

Chronischer Stress, wie er in der Pubertät oder in den ersten Jahren mit Kindern auftritt, kann dazu führen, dass Erinnerungen verschwimmen. Dieser Artikel erklärt die neurologischen Hintergründe und gibt Tipps für einen bewussteren Umgang mit belastenden Phasen.

Viele Eltern kennen das Gefühl: Die ersten Jahre mit dem Kind verschwimmen zu einem einzigen, nebelhaften Erlebnis. Man erinnert sich an einzelne Momente, aber große Teile der Baby- und Kleinkindzeit bleiben vage.

Warum ist das so? Die Forschung zeigt, dass chronischer Stress - wie er bei Eltern oft vorkommt - unsere Fähigkeit beeinträchtigt, Erinnerungen detailliert abzuspeichern. Dabei spielt das Nervensystem eine entscheidende Rolle. Wenn wir uns über längere Zeit im Überlebensmodus befinden, priorisiert das Gehirn die unmittelbare Bewältigung von Aufgaben und blendet die Umgebung aus.

Statt lebhafter Bilder bleiben uns diffuse Gefühle und Stimmungen. Das erklärt, warum die anstrengende Phase der Pubertät bei Jugendlichen oft ähnliche Erinnerungslücken hinterlässt. Das Gehirn ist schlichtweg zu sehr mit der Stressbewältigung beschäftigt, um alltägliche Erlebnisse langfristig zu speichern





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