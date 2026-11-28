In Haltern haben tausende Menschen am Abend begeistert die Lichterfahrt der Landwirte verfolgt. Diese trotzten hohen Auflagen.

In Haltern haben tausende Menschen am Abend begeistert die Lichterfahrt der Landwirte verfolgt. Diese trotzten hohen Auflagen. Tausende Menschen säumen die Straßen. Dann zieht aus der Ferne langsam ein Lichtermeer heran.

Mit hellen Sternen, Schneemaschinen und weihnachtlicher Musik ziehen um die 80 Landwirte mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren durch die Straßen Halterns. Während in Kaarst, Olfen und vielen anderen Orten Lichterfahrten wegen zu hoher Auflagen und Kosten abgesagt wurden, wollten die Landwirte in Haltern es unbedingt durchziehen. Unter anderem sammeln sie Spenden für soziale Projekte. Aber sie wollen auch für ihren Berufsstand werben.

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"Wir wollen die Landwirtschaft sichtbar machen und den Menschen eine Freude bereiten! "Ja, die Auflagen seien gestiegen, sagt Mechtild Hawig vom Orga-Team. Auch sie hätten kurz über eine Absage nachgedacht. Egal ob versicherungsrechtliche Fragen, unzählige Ordner und Kosten - die Lichterfahrt ist längst eine große Herausforderung.