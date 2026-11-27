In Hamburg und Kiel kam Robert Wagner kaum zum Zug. Ein Ex-Kiezkicker erklärt, was ihn bei Dynamo stark macht.

Am Samstag gibt es ein Wiedersehen zwischen Robert Wagner und dem FC St. Pauli. Ex-Kiezkicker Sören Gonther erklärt, warum der Profi in Dresden durchstartet. Für gewöhnlich liegt der Mann mit seinen Prognosen richtig.

Als der FC St. Pauli einst Philipp Treu von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg loseiste, war Ex-Kiezklub-Profi Johannes Flum schwer begeistert und kündigte das an, was letztlich passierte: Treu wuchs als Spieler und Persönlichkeit, Freiburg holte den Außenverteidiger zurück. Der ist jetzt das, was Flum einst auch Robert Wagner zutraute: Nationalspieler. Nach dem Aufstieg lieh St. Pauli Wagner seinerzeit vom SC aus.

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Flum, der seine Karriere bei Freiburgs Reserve ausklingen ließ und längst im Nachwuchsbereich des Klubs arbeitet, hielt wie alle Freiburger große Stücke auf den damals 21-Jährigen. Doch bestätigen konnte der Mittelfeldakteur die Vorschusslorbeeren in Hamburg nie.