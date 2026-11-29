Stefan Geisler betrachtet die Zusammenarbeit von Johnny Depp und Tim Burton als eine Reihe von Klassikern, hebt jedoch Ed Wood als das Meisterwerk hervor, das Depps schauspielerische Tiefe und emotionale Vielschichtigkeit in den Mittelpunkt stellt.

Johnny Depp und Regisseur Tim Burton haben gemeinsam einige Kino-Klassiker auf die Beine gestellt. Nach Meinung von FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler ist ihr bester Film jedoch „ Ed Wood “ – was an der umwerfenden Leistung des Schauspielers liegt..

Gemeinsam erweckten sie den Scherenhandjungen Edward zum Leben , entführten uns in Gothic-Gruselwelten oder ließen kunterbunt-skurrile Welten entstehen . Ihr nach meiner Meinung bester gemeinsamer Film ist jedoch weit weniger märchenhafter – dabei aber durchaus fantasievoll, denn in diesem geht es um die schier grenzenlose Magie des Kinos. – eine Ode an einen der ganz großen Träumer des amerikanischen Kinos.

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Den gleichnamigen Regisseur und Outsider-Künstler, auf dessen Leben der Film basiert, dürften viele von euch wahrscheinlich durch seinen Trash-Film „Der Film ist eine persönliche Verneigung vor einem schrecklich missverstandenen Künstler, in dem sich anscheinend Burton als auch Depp wiederfinden können. Unwillens, sich anzupassen und zu verbiegen und bereit, für den eigenen Traum alles zu geben – selbst wenn dies bedeutet, von der Gesellschaft verspottet und verhöhnt zu werden.