Auf einem Straßenabschnitt bei Los Angeles werden in nur neun Tagen über 100.000 Blitzerfotos gemacht – aber niemand bekommt einen Strafzettel. Das ist der Grund!

In Deutschland totaler Alltag, in den USA wird es gerade zum Aufreger: stationäre Blitzer. In Malibu bei Los Angeles haben neue Verkehrsüberwachungskameras auf dem Pacific Coast Highway in nur neun Tagen rund 100.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert – aber noch keinen einzigen Strafzettel verschickt.

Der Grund: Die Kameras laufen noch im Testbetrieb. Das Gesetz schreibt vor, wenn eine Kamera neu installiert wird, gibt es erstmal 60 Tage Schonfrist.

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„Das heißt, es wird geblitzt, aber du kriegst erstmal nur einen freundlichen Gruß zugeschickt, dass du bitte langsamer fahren möchtest“, sagt SWR3 Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer. Sabrina Kemmer und Flo Brückner haben in der SWR3 Morningshow mit Korrespondent Reinhard Spiegelhauer über die neuen Blitzer gesprochen: Bald werden aber 50 bis 500 Dollar pro Verstoß fällig – je nach Tempo.