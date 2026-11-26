Ein langes Porträt in 'Vanity Fair' über Taylor Swift sorgt für Wirbel. Wie reagiert die Sängerin?

, 36, veröffentlicht und damit eine hitzige Debatte ausgelöst. Autorin May Jeong ist Journalismus-Dozentin in Princeton und war früher Korrespondentin in Afghanistan. Für den Text mit dem Titel "The Mastermind" will sie mit mehr als 100 Menschen gesprochen haben.

Die Kritik trifft seither insbesondere das Magazin selbst. Swift wird in dem als Kommentar gekennzeichneten Artikel nie beim Namen genannt, sie heißt dort nur "The Star". Ehemannals "The Manager". Aufgebaut ist das Stück wie eine Schallplatte: Jeder "A-Seite" mit der bekannten Erfolgsgeschichte stellt Jeong eine "B-Seite" gegenüber, die das offizielle Bild ins Wanken bringen soll.

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Die Autorin beschreibt eine Frau, die sich gern als Opfer inszeniere und Kritiker zugleich hart abstrafe. Ein anonymer Branchenkenner vergleicht sie mit, der gefürchteten Schulkönigin aus "Mean Girls". Ehemalige Mitschülerinnen widersprechen Swifts Erzählung, sie sei als Jugendliche eine Außenseiterin gewesen.