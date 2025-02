Warum Frauen häufiger einen Burnout erleben

Dieser Artikel beleuchtet die Gründe für das höhere Burnout-Risiko bei Frauen, insbesondere im mittleren Lebensalter. Fachfrauen erklären die Rolle von falschen Vorbildern, mangelnder Selbstfürsorge und hormonellen Einflüssen in diesem Zusammenhang.

Frauen erleben häufiger einen Burnout als Männer, insbesondere im mittleren Lebensalter. Zwei Expertinnen erklären die Gründe für diesen Unterschied, die sich in falschen Vorbildern, fehlender Selbstfürsorge und hormonellen Einflüssen widerspiegeln. Sonja Hradetzky, Coach und psychologische Beraterin, beobachtet täglich vielbeschäftigte Frauen in Reha-Kliniken, die nach einem Burnout wieder in den Arbeitsalltag zurückkehren möchten. Oft sind sie jedoch zu schnell zurück im Job.

Ein weiteres Label, das sie häufig tragen, ist „Ich bin nicht gut genug“. Hradetzky stellt fest, dass Frauen in der Regel um die 50 Jahre alt sind – also mitten im Leben stehen –, wenn sie einen Burnout erleben. Obwohl auch Männer einen Burnout erleiden, sind Frauen laut Robert Koch-Institut (RKI) mit 5,2 Prozent tatsächlich häufiger betroffen als Männer (3,3 Prozent). Die Gründe für diesen Geschlechterunterschied sind spekulativ, da bisher keine speziellen wissenschaftlichen Studien dazu durchgeführt wurden. Es können jedoch mehrere Faktoren zur Erklärung beitragen. Die Folgen beruflichen Stresses führen häufig zu langen Krankenzeiten, da die Beschwerden das Risiko für Depressionen erhöhen. Einen Burnout mit einer Depression gleichzusetzen wäre jedoch falsch – auch wenn die typischen Burnout-Symptome, wie starke Niedergeschlagenheit und Erschöpfung, eine Abnahme der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, auch bei einer Depression auftreten können. Der Begriff Burnout stammt aus den 1970er Jahren. Ein US-amerikanischer Psychotherapeut verwendete das Bildnis des „Ausgebranntseins“ für das, was er in heilenden, helfenden Berufen beobachtete, zum Beispiel bei Ärztinnen oder Pflegekräften. Sie fühlten sich erschöpft, überfordert und lustlos. Bei den Betroffenen erkannte er neben der starken beruflichen Belastung häufig eine übermäßige Opferbereitschaft und sehr hohe eigene Ansprüche und Ideale.Heute gilt diese Eingrenzung auf bestimmte Berufsgruppen längst nicht mehr. Sonja Hradetzky kann allerdings aus dem Arbeitsalltag bestätigen, dass viele ihrer Klientinnen ausgeprägte Selbstzweifel haben, von dem Gefühl, nicht zu genügen, und vom ständigen Antrieb, es immer und allen recht zu machen. Sie sind meist top im Job und selbst wenn sie es schaffen, pünktlich Feierabend zu machen, geht es zu Hause weiter. Dann übernehmen sie die Haus- und Care-Arbeit, kümmern sich vielleicht um die Eltern und sogar um die Schwiegereltern, erzählt die Fachfrau. Sie ziehen diese Verantwortung förmlich an sich, fühlen ihre Leistung aber nicht gesehen. Die Folge: Der Stresslevel steigt, die Erschöpfung nimmt zu, kein Ende in Sicht – logisch, dass irgendwann Körper und/oder Seele die Reißleine ziehen. Genau diese Überlastung, die fehlende Wertschätzung und die verdrängten eigenen Bedürfnisse führen zu einem Burnout. Die Frauen kämpfen mit dem Gefühl, nicht genug zu tun. Die Frauen lernen aber oft nicht, gut für sich zu sorgen, weil das als selbstsüchtig abgestempelt werden könnte. „Müßiggang ist aller Laster Anfang“ – dieser Spruch geisterte in vielen Familien dieser Generation herum. Eingeschränkt wurden sie häufig von Müttern, die noch Kriegserinnerungen in sich trugen und sich ebenfalls keine Schwächen leisten durften. Die Bedürfnisse eines Kindes können so gar nicht wahrgenommen oder gesehen werden. Laut Hradetzky hat die erwachsene Frau dann verinnerlicht: „Das, was ich will, ist nicht wichtig.“ Und so ackert und schuftet sie auf der Suche nach Anerkennung – über alle gesunden Grenzen hinweg. Eine weitere Erklärung geht in die körperliche, biochemische Richtung und wird noch viel zu häufig ignoriert: Die Phase unmittelbar vor und nach der letzten Regelblutung ist von einem großen Hormonchaos geprägt. Die Werte schwanken enorm, was zu typischen Symptomen wie ungewohnter Dünnhäutigkeit oder Reizbarkeit, mangelnder Konzentrationsfähigkeit, zunehmender Erschöpfung, sogar Wortfindungsstörungen führt. Vor allem in der Frühphase ahnen die Frauen nicht, dass bei ihnen die Hormonumstellung langsam begonnen hat und kämen nie auf den Gedanken, ihre Symptome darauf zurückzuführen. Dr. Katrin Schaudig, Gynäkologin und Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft, berichtet im BRIGITTE-Podcast, dass Frauen oft denken, sie funktionierten nicht mehr richtig, weil sie es nicht schaffen, ihren Alltag zu meistern. „Sie sind seit ein, zwei, drei Jahren nicht mehr so gut drauf und zunehmend leistungseingeschränkt





Burnout Frauen Gesundheit Hormon Stress Selbstfürsorge Menopause

