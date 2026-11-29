Er schnarcht schon, sie grübelt noch. Kommt euch das bekannt vor?

Kommt euch bekannt vor? Tatsächlich berichten Frauen häufiger von Schlaf problemen als Männer. Doch woran liegt das? Neben den Hormonen spielt auch unser Alltag eine entscheidende Rolle.

Schlafexperte Dr. Michael Feld erklärt, warum Frauen schlechter zur Ruhe kommen und was dabei helfen kann, endlich wieder besser zu schlafen. Vier von zehn Frauen in Deutschland haben regelmäßig Probleme beim Ein- oder Durchschlafen. Bei Männern sind es dagegen nur rund 30 Prozent. Das zeigt eine im Juni 2026 veröffentlichte Studie des Robert Koch-Instituts .

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Diesen Unterschied bezeichnet man auch als Gender Sleep Gap.