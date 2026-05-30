Warum gibt es in Bayern kein kostenloses Leitungswasser in Restaurants?

In vielen europäischen Ländern ist es üblich, dass Kellner ihren Gästen kostenloses Leitungswasser bringen. In Bayern hingegen ist dies nicht so. Der Wirt des Waldgasthofs Buchenhain, Stefan Kastner, erklärt, dass er kein Fass aufmacht, wenn es um Kleinigkeiten geht.

In vielen europäischen Ländern ist es üblich, dass Kellner ihren Gästen kostenloses Leitungswasser bringen. In einigen Regionen ist dies sogar gesetzlich vorgeschrieben. In Bayern hingegen ist dies nicht so.

Der Wirt des Waldgasthofs Buchenhain, Stefan Kastner, erklärt, dass er kein Fass aufmacht, wenn es um Kleinigkeiten geht. Kostenloses Trinkwasser, das ohne Nachfrage serviert wird, gehört zum sogenannten 'Coperto' in manchen Regionen. Dies deckt die Kosten für das Eindecken des Tisches ab und umfasst oft auch Brot und Oliven oder Grissini. Mit dabei ist dann meist auch die Karaffe Wasser.

In Frankreich ist die kostenlose 'Carafe d'eau' nicht nur gängige Praxis, sondern auch ausdrücklich gesetzlich geregelt. In Spanien sind seit 2022 Bars und Restaurants gesetzlich dazu verpflichtet, Wasser bereitzustellen. Auch in England, Schottland und Wales müssen alle Pubs und Betriebe, die Alkohol ausschenken, gratis Leitungswasser anbieten. Die Freiwilligkeit, Wasser kostenlos anzubieten, wird von der Bayerischen Staatsregierung geteilt.

Daher gibt es im Freistaat keine gesetzliche Verpflichtung zur kostenlosen Bereitstellung von Leitungswasser in Gaststätten. Eine stichprobenartige BR-Umfrage zeigt klar: Fast alle Befragten würden sich auch hierzulande über kostenfreies Wasser zum Essen freuen. Einige Gäste finden es sogar eindeutig gut, weil bei ihnen ist meines Erachtens sehr wenig Service, gerade in der Gastronomie. Der erste Schritt in die richtige Richtung sei bereits getan durch die kostenlosen Wasserbrunnen auf größeren Volksfesten.

In Bayern bleibt es vorerst dabei: Wer kostenloses Leitungswasser haben will, muss aktiv darum bitten - und hoffen, dass der Wirt es bereitstellt





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